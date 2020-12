Gf Vip, sorpresa a Pierpaolo: guardate intanto cosa fa Elisabetta Gregoraci

Gf Vip, sorpresa a Pierpaolo Pretelli durante la puntata: guardate intanto cosa fa Elisabetta Gregoraci.

Una puntata ricca di emozioni, quella del Grande Fratello Vip 5 in onda questa sera su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto di tutto. A partire da una splendida sorpresa per Pierpaolo Pretelli, che ha potuto incontrare il suo amato fratello Giulio. Un momento davvero emozionante, quello vissuto dal concorrente. Ma sapete cosa stava facendo Elisabetta Gregoraci proprio durante questo momento emozionante? Uno scatto pubblicato sui social da Isa e Chia lo ha svelato! Date un’occhiata!

Gf Vip, sorpresa a Pierpaolo Pretelli durante la puntata: ecco cosa fa Elisabetta Gregoraci proprio in quel momento

Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una meravigliosa sorpresa, durante questa puntata del Grande Fratello Vip 5. Una sorpresa da parte di Giulio, suo fratello, a cui è legatissimo. Un momento dolcissimo, in cui abbiamo visto lo splendido legame che c’è tra i fratelli Pretelli. Ma un video molto curioso mostra cosa stava facendo Elisabetta Gregoraci proprio durante la sorpresa ricevuta da Pierpoalo. Date un’occhiata:

Proprio così, Elisabetta ha approfittato del momento di “pausa” della messa in onda per ritoccare il suo make up. E agli occhi attenti dei telespettatori, si sa, non sfugge nulla! E voi, avevate notato questo curioso particolare?

Durante la diretta, Elisabetta ha deciso di abbandonare la casa, dopo la notizia del prolungamento di questa edizione. Ma, prima di dire addio definitivamente al reality, la Gregoraci ha accettato la proposta di trascorrere un giorno in cucurio con Pierpaolo, per concludere al meglio la loro esperienza. E voi, seguirete queste ultime ore di Elisabetta nella casa del GF Vip?