GF Vip, Stefania Orlando non trattiene le lacrime: cos’è successo

Per i concorrenti del GF Vip la puntata di ieri è stata piena di emozioni e Stefania Orlando non trattiene le lacrime subito dopo la diretta: cos’è successo.

Una puntata ricca di colpi di scena e di emozioni per i concorrenti del GF Vip: dopo la diretta Stefania Orlando non trattiene le lacrime, cos’è successo. Dopo l’annuncio che il reality si prolungherà fino a Febbraio, alcuni concorrenti hanno scelto di abbandonare la casa. Tra loro, Francesco Oppini che ha stretto una grande amicizia con Tommaso Zorzi: il giovane influcener, infatti, ha avuto una reazione molto forte a questa decisione. Durante il proseguo della puntata, ci sono state le classiche nomination tutte “palesi questa volta”. Un episodio in particolare ha colpito la bella Stefania Orlando che, dopo la diretta, non ha trattenuto le lacrime. Scopriamo cos’è successo.

GF Vip, Stefania Orlando in lacrime

Un insieme di emozioni si sono fatte largo nella dolce showgirl, Stefania Orlando, alla fine della puntata. Il dispiacere per l’uscita di Francesco Oppini e per la reazione di Tommaso, ma anche una nomination in particolare. Giacomo Urtis, infatti, è stato ufficializzato come nuovo concorrente della casa e questo ha comportato la sua prima nomination. Il giovane ha scelto Stefania Orlando e ha spiegato la sua decisione basata sul fatto che la showgirl appaia, a volte, “anaffettiva“. La concorrente è apparsa dispiaciuta per questa definizione, perché sente di aver creato dei legami solidi e di aver espresso emozioni sincere all’interno della casa del GF Vip. Dopo la puntata, Giacomo Urtis è subito accorso dalla showgirl per chiarire, soprattutto di fronte alle sue lacrime. Le ha spiegato di aver utilizzato il termine sbagliato e che la sua nomination è stata dettata da una selezione “per esclusione”.

Per fortuna, i due concorrenti hanno chiarito e la situazione è apparsa poi distesa.

