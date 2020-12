GF Vip, Tommaso Zorzi: la decisione inaspettata dopo l’uscita di Francesco Oppini, che ha deciso di abbandonare il gioco.

Una puntata ricca di emozioni, quella del Grande Fratello Vip 5 in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui i vip non hanno potuto più rimandare la loro decisione. Dopo la notizia del prolungamento dei reality, infatti, i concorrenti hanno avuto qualche giorno per decidere se restare in casa o abbandonare il gioco. Ebbene, durante la diretta di ieri sono state comunicate tutte le scelte: a lasciare la casa definitivamente sono stati Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci. Ma se quest’ultima ha scelto di restare in casa fino a lunedì per salutare al meglio gli amici e, soprattutto, Pierpaolo, Oppini ha preferito andare via subito. Probabilmente, per non continuare a soffrire. La scelta di Francesco, infatti, è stata davvero difficile, soprattutto in ragione della forte amicizia che lo lega a Tommaso Zorzi. E quest’ultimo, come prevedibile, non ha preso affatto bene l’uscita del suo amico. E sapete cosa ha fatto questa notte? Un gesto che i telespettatori non potevano non notare. Scopriamo di cosa si tratta.

GF Vip, Tommaso Zorzi: il gesto inaspettato dopo l’uscita di Francesco, tutti lo hanno notato

Quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è una delle amicizie più forti tra quelle nate all’interno del reality show condotto da Signorini. Un legame davvero speciale, quello nato tra i due gieffini, che, però, ieri hanno dovuto salutarsi. Il figlio di Alba Parietti, infatti, ha deciso di interrompere la sua esperienza in tv e tornare a casa dai suoi affetti. Una decisione difficile per Oppini, che, in casa, ha legato con molte persone, prima tra tutte Tommaso. L’influencer non ha reagito affatto bene all’uscita dell’amico: in particolare, Tommaso sperava che Francesco potesse fermarsi ancora qualche giorno, fino a lunedì. Ma per Francesco non sarebbe cambiato nulla e, quindi, ha preferito mettere fine all’ “agonia” il prima possibile. Una separazione dura per Tommaso, che, dopo la puntata, si è lasciato andare ad un lungo sfogo dove non sono mancate le lacrime. A sostenerlo, in casa, ci hanno pensato soprattutto Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli. Ma avete visto cosa ha fatto Tommaso questa notte? Un gesto che tutti hanno notato e commentato attraverso i social. Date un ‘occhiata:

Ciccio:”chi prenderà il mio posto quando andrò via?”

Tommi:”nessuno”

Ciccio:”come nessuno, dai”

Tommi:”no, nessuno” E COSÌ È STATO 💔#gfvip pic.twitter.com/UDzuL8gqOz — 🦋Tommyfanpage🦋 (@zorziofficialfp) December 5, 2020

Eh si, proprio così! Tommaso ha deciso di dormire proprio nel posto del letto occupato dal suo amico Francesco. Un gesto dolcissimo, che i numerosi fan dell’influencer hanno apprezzato molto. Una separazione dura per Zorzi, grandissimo protagonista di questa edizione del reality show. E voi, avete seguito la puntata di ieri dell’amatissima trasmissione di Canale 5? C’è una grande novità per voi: il GF Vip ci terrà compagnia anche a Capodanno!