Iva Zanicchi, spunta un incredibile scatto del passato: la riconoscete?

La splendida Iva Zanicchi è una delle artiste più amate e talentuose del mondo dello spettacolo: spunta uno scatto incredibile del passato, la riconoscete? Cantante, attrice, è stata impegnata in politica, è una conduttrice. Originaria di Ligonchio, classe 1940, la sua voce potente e il suo immenso talento le sono valsi il soprannome de “L’aquila di Ligonchio”. Artista dalla carriera straordinaria, dotata di un carattere vivace, schietto, pieno di vitalità ed energia. Ha vinto per tre volte il Festival di Sanremo ed ha collaborato con altri grandi nomi della musica italiana. Di recente, i fan sono stati molto in ansia per lei quando ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. Adesso, per fortuna, sta bene e si dimostra più forte che mai.

Iva Zanicchi, lo scatto del passato

La straordinaria Iva Zanicchi ha di recente subito un drammatico lutto: la perdita del suo amatissimo fratello. L’artista ha condiviso il suo dolore e pubblicato uno scatto tramite il suo profilo Instagram che la ritraeva insieme all’uomo. “Ti ho amato come un figlio” ha scritto. Proprio sul suo profilo Instagram i più attenti avranno notato anche un incredibile scatto del passato. Un’immagine che ritrae una giovane Iva Zanicchi bellissima com’è ancora oggi. La foto è stata scattata, come spiega lei stessa, nel 1969, quando il suo brano “Zingara” vinse il Festival di Sanremo. Nello scatto, la celebre cantante indossa un abito elegantissimo e porta i bellissimi capelli raccolti in un’acconciatura raffinata. Un viaggio indietro nel tempo che ha emozionato i fan. Curiosi di vedere la foto?

Iva Zanicchi ha ricevuto una pioggia di complimenti per questo splendido ritratto. La sua bellezza ed eleganza sono rimaste assolutamente immutate.

