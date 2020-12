J-Ax spunta una foto incredibile, è proprio lui: capelli biondi lunghi, è irriconoscibile.

E’ sicuramente uno dei rapper più amati e seguiti degli ultimi tempi, J-Ax è divenuto uno dei cantautori più importanti. Noto per aver fondato il duo hip hop Articolo 32 insieme a Dj Jad, negli anni novanta, ha iniziato la carriera da solista nel 2006. Nel corso degli anni, J-Ax ha abbandonato sempre di più lo stile rap per abbracciare uno stile tendente più al pop. Il suo talento ha raggiunto un successo incredibile. Ha calcato numerosi palchi, tra l’ammirazione e l’acclamazione dei suoi migliaia di fan. Nell’ultimo periodo, è presente al famosissimo programma All Together Now, dimostrando una grande personalità. Non tutti sanno però, che in passato, in età più giovane, l’artista portava un aspetto diverso da quello concorrente. Una foto particolare è spuntata sul suo profilo social: è irriconoscibile!

J-Ax, una foto particolare non è passata inosservata: è irriconoscibile!

Possiamo dirlo a gran voce, J-Ax è davvero un eccezionale cantautore, la sua musica ha qualcosa di incredibile, rivoluzionaria, ispiratrice, e vera. Un artista che ha dimostrato negli anni di possedere non solo un talento incredibile, ma è anche riuscito a trasferire nella sua musica giusti ideali, mandando messaggi importanti. J-Ax è davvero molto amato, anche sui social è seguitissimo. Proprio sul suo profilo instagram è spuntata una vecchia foto, che non è passata inosservata: capelli lunghi biondi, anzi una coda di capelli biondi. Voi, l’avreste mai riconosciuto? Guardate bene la foto, sicuramente è di diversi anni fa, infatti, proprio il rapper ha inciso una ilare didascalia: “1992, stavo già al microfono. Notare la cosa di capelli biondi”. Come ha riportato l’artista, si tratta di un ricordo del 1992.

Possiamo dire, che in questa foto è apparso completamente diverso. I suoi fan apprezzeranno sicuramente questo meraviglioso scatto, quando l’artista aveva qualche anno in meno. Una vera e proprio sorpresa!

