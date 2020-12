Marco Carta, lo ricordate ad Amici? Sono passati 12 anni: ecco com’era

Marco Carta, lo ricordate ad Amici? Sono passati 12 anni: ecco come è cambiato il vincitore del talent show di Canale 5.

Amici di Maria De Filippi è giunto ormai alla ventesima edizione. Il talent show di Canale 5 è il più longevo della nostra tv e, nel corso degli anni, sono stati davvero tantissimi gli artisti che hanno frequentato la scuola più famosa di Italia. E tra i vincitori più amati c’è sicuramente lui, Marco Carta. Il cantante sardo ha trionfato nella settima edizione del talent, nel 2008, battendo la sua collega Roberta Bonanno, arrivata seconda. Da quel momento, Marco ha iniziato una carriera ricca di successi, a cominciare dalla vittoria del Festival di Sanremo nel 2009, col brano La forza mia. Ma voi ricordate com’era Marco con l’indimenticabile divisa blu di Amici? Sono passati ben 12 anni! Ecco come è cambiato.

Marco Carta, lo ricordate ad Amici? Sono passati 12 anni: eccolo nella scuola più famosa della tv

Oggi Marco Carta è uno dei cantanti più amati del nostro panorama musicale. Ma forse non tutti ricordano che il cantante sardo è stato uno degli allievi più amati dal pubblico di Amici! Pubblico che, nel 2008, lo ha portato alla vittoria. È stato proprio Marco a vincere la settima edizione della trasmissione, ben 12 anni fa. Un’emozione fortissima per il cantante, che ancora oggi ricorda quel momento con momento come l’inizio del suo sogno. Siete curiosi di vedere com’era Marco 12 anni fa e come è cambiato nel tempo? Date un’occhiata a questo video, pubblicato proprio dal cantante sul suo canale ufficiale di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Carta (@marcocartaoff)

Eh si, c’è da ammetterlo: nonostante siano passati un bel po’ di anni, Marco Carta sembra pressoché identico a quel giovane ragazzo che tanto ci ha fatto emozionare, nella sua esperienza ad Amici. E voi, ricordate l’avventura del cantante nella scuola più famosa della nostra tv?