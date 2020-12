Mirco Petrilli, fu il vincitore del GF 13: com’è diventato e che lavoro fa

Conquistò tutti con la sua spontaneità che lo portò a vincere l’edizione del GF 13: che fine ha fatto Mirco Petrilli? Ecco l’ex gieffino oggi.

Molti lo ricorderanno come uno dei concorrenti più genuini e semplici di tutte le edizioni del Grande Fratello: Mirco Petrilli, il contadino di Lariano, fu molto sostenuto dal pubblico che lo elesse vincitore. Impossibile dimenticare che il simpatico Mirco riuscì anche a conquistare il cuore di una coinquilina della Casa di Cinecittà, Modestina Cicero che, dopo qualche resistenza, cedette al fascino della genuinità di Mirco. I due erano proprio carini insieme e il pubblico approvò con gioia la loro storia nata all’interno del reality all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo la vittoria al GF 13, Mirco si è però allontanato dal mondo dello spettacolo. Scopriamo quindi cosa fa oggi.

Mirco Petrilli dopo la vittoria al GF 13: eccolo oggi a 35 anni

Mirco e Modestina oggi non sarebbero più una coppia infatti da molto tempo non si vedono scatti di loro due insieme sui social. Il giovane contadino di Lariano è tornato al suo lavoro di agricoltore: nonostante fosse entrato al GF 13 sognando un futuro da attore e avesse frequentato anche una scuola di recitazione una volta uscito, Petrilli ha infatti deciso di abbandonare ogni velleità artistica per dedicarsi a quello che ha sempre fatto. Singolare l’inizio della sua avventura televisiva, suo fratello Carlo aveva infatti all’epoca dichiarato che Mirco non era andato a fare i provini per partecipare come accade nella maggior parte dei casi, ma che fu notato in un bar: “Lo hanno chiamato senza nemmeno dire che sarebbe stato il Grande Fratello. Poi si sono fatti risentire due giorni prima della sua entrata a Cinecittà”, spiegò il fratello di Mirco.

E voi vi ricordavate di questo originale ex concorrente e vincitore del GF?

