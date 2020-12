“Ti sei innamorato di Francesco?”: la risposta di Tommaso Zorzi è chiara; ecco cosa ha rivelato nella casa del Grande Fratello Vip.

Non è una giornata particolarmente allegra, quella di oggi, per Tommaso Zorzi. L’influencer, uno dei protagonisti assoluti del GF Vip 5, ieri ha dovuto salutare il suo grande amico Francesco Oppini. Quest’ultimo, infatti, davanti alla scelta di uscire dalla casa o restare fino alla fine del reality ( febbraio 2021), ha deciso di abbandonare il gioco. Una separazione dura da accettare per Tommaso, che non ha mai nascosto di essersi legato davvero tantissimo al figlio di Alba Parietti. Secondo Cristiano Malgioglio, però, dietro all’amicizia tra i due ragazzi si nasconde dell’altro. “Ti sei innamorato di Francesco?” è la domanda che Cristiano rivolge a Tommaso, senza mezzi termini. La reazione dell’influencer è inaspettata. Ecco cosa è successo e cosa ha rivelato durante la chiacchierata in salotto.

“Ti sei innamorato di Francesco?”: Tommaso Zorzi confessa tutta la verità a Cristiano Malgioglio

“Io sono più grande di me perciò mi devi dire la verità. Ti sei innamorato veramente di lui? Avresti voluto avere un ragazzo come lui per la tua vita?”. È questa la domanda che, poco fa, Cristiano Malgioglio ha rivolto a Tommaso Zorzi. A chi si riferiva? Chiaramente, a Francesco Oppini. Secondo Cristiano, dietro al legame così forte tra i due amici, si nasconde dell’altro. “È una domanda da un milione di dollari”, risponde Tommaso, visibilmente in difficoltà. E il suo silenzio, forse, ha parlato più delle parole. Date un’occhiata a questo video, diventato virale sui social:

“Ti sei innamorato di francesco?” Il silenzio di tommaso è straziante 💔 #gfvip pic.twitter.com/oLpR8IDcof — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 5, 2020

Il discorso prosegue e, con molto imbarazzo, Tommaso rivela: “Io ho molto rispetto degli amori altrui. Quindi lungi da me anche fosse stato omosessuale ma impegnato fuori, se uno ha una storia fuori c’è grande rispetto al di là dell’orientamento. ” Ma è qui che Tommaso si lascia andare ad una confessione inedita: “Se tu mi non è che ti innamorato di Francesco? Io non ti posso negare, cosa ti nego? È evidente”. Parole forti quelle di Zorzi, che ammette che si è sempre trattata di un innamoramento accompagnato dalla consapevolezza che nulla poteva esserci. Forse è proprio questo che lo fa soffrire così tanto, ammette durante la chiacchierata con Malgioglio. Ecco un altro video condiviso su Twitter:

Discorso tra tommy e Cristiano sull’innamoramento di Tommaso #GFVIP pic.twitter.com/F1ZyEMx1vm — Maria Laura💚💙 TZ (@Maria_Laura_200) December 5, 2020

Un confronto davvero profondo, quello tra Tommaso e Cristiano, che ha ammesso di essersi trovato più volte nella situazione in cui si trova adesso il giovane influencer, comprendendone le sue sensazioni. Dopo le confidenze, i due si sono ripromessi di vivere un bel percorso in casa, da questo momento in poi, scacciando via i pensieri negativi. E voi, cosa pensate di queste parole di Tommaso?