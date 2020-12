Amici 2020, splendido annuncio a sorpresa: finalmente è arrivata la notizia tanto attesa, i suoi fan possono esultare adesso.

È iniziato da poco meno di un mese Amici 2020, eppure ci sta già regalando delle emozioni davvero incredibili. Sempre in prima linea a mettere in risalto il talento di ciascuno dei suoi alunni, il programma di Maria De Filippi è anche solito regalare ai suoi carissimi telespettatori dei grandissimi colpi di scena. L’ultimo, ad esempio, è stata comunicato qualche istante fa. Attraverso un post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale del programma, il suo pubblico ha appreso la notizia di un vero e proprio annuncio a sorpresa. Che, com’è giusto che sia, ha letteralmente spiazzato e fatto gioire tutti. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, da come si può chiaramente comprendere dai messaggi di gioia del suo pubblico, sembrerebbe essere la notizia che tutti stavano aspettando. Ecco i dettagli!

Amici 2020, splendido annuncio a sorpresa: aspettavamo da tanto questo momento

Dopo l’imperdibile puntata di Sabato 5 Dicembre, tutti gli appassionati di Amici 2020 hanno ricevuto un vero e proprio splendido annuncio a sorpresa. Come dicevamo precedentemente, infatti, pochissimi istanti fa, attraverso un post condiviso sulla pagina ufficiale del programma di Canale 5, tutti i suoi telespettatori sono venuti a sapere che ci sarà un doppio appuntamento con il daytime. Sappiamo benissimo che, dopo l’addio alla fascia quotidiana su Real Time, il pubblico italiano poteva assistere a tutte le vicende dei ragazzi della scuola su Italia 1 dalle ore 19.00. Stando a quanto si apprende da questo annuncio, sembrerebbe che, da Mercoledì 9 Dicembre, ci sarà un nuovo ed imperdibile appuntamento.

Avete letto proprio bene. Non soltanto, quindi, continuerà la fascia quotidiana su Italia 1 dalle ore 19:00 e la puntata del Sabato su Canale 5 alle ore 14, ma sembrerebbe che dal 9 Dicembre sarà possibile un nuovo appuntamento su Canale 5. Da Mercoledì prossimo, quindi, per chi volesse, saranno disponibili dei nuovi ed imperdibili appuntamenti con il daytime di Amici 2020. L’appuntamento è alle 16:10. Subito dopo, quindi, la puntata quotidiana di Uomini e Donne.

Segui anche il nostro canale iNstagram –> clicca qui