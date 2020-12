Andrea Zenga, chi è la madre Roberta Termali: non è un volto sconosciuto

Andrea Zenga, chi è la madre Roberta Termali: non è affatto un volto sconosciuto.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare proprio di lui, Andrea Zenga. A quanto pare, sembrerebbe che Zenga farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, insieme ad altri nuovi concorrenti. Un modo questo per risvegliare gli animi in casa dei già presenti, e creare nuovi ed entusiasmanti dinamiche. Sappiamo che Andrea è un grande appassionato di calcio, figlio del famosissimo ed eccellente Walter Zenga, ha deciso di seguire le orme del padre. Infatti, ha iniziato la sua carriera come portiere. Non solo, la sua avvenenza gli ha permesso di fare da sponsor a diversi importanti brand. Non tutti sanno però che sua madre, Roberta Termali, non è affatto un volto sconosciuto. Sapete chi è? Ve lo sveliamo noi!

Andrea Zenga, chi è la madre Roberta Termali

Abbiamo anticipato in precedenza l’ingresso del bravissimo e bellissimo Andrea Zenga, conosciuto per aver partecipato insieme alla ormai ex fidanzata Alessandra Sgolastra, nella trasmissione Temptation Island nel 2015. Dopo essere usciti separati, i due hanno deciso di riprovarci, ma da qualche mese è giunta la rottura, avvenuta, a quanto pare, di comune accordo. Al momento, sembrerebbe che Andrea sia single, anche se non possiamo darne certezza, dato che l’uomo è molto riservato. E’ figlio dell’ex portiere Walter Zenga, molto amato e conosciuto, ed oggi allenatore; anche sua madre però non è affatto un volto sconosciuto. Il suo nome è Roberta Termali. Quest’ultima è una conduttrice televisiva attiva soprattutto negli anni 80′ come conduttrice di rotocalchi sportivi. Infatti, ha debuttato in televisione con una rubrica di ippica curata per Rete 4, e sempre per questa emittente ha poi condotto Caccia al tredici, rubrica di pronostici al totocalcio. Non solo, la donna è passata a Italia 1, ha condotto Cabaret per una notte, con Giorgio Faletti, sempre negli anni ottanta, e A tutto campo, mentre per Canale 5 si è occupata della trasmissione Studio 5.

La sua carriera è proseguita attraverso la conduzione di numerosi altri programmi. Un vero e proprio talento, che le ha permesso di conseguire grande successo, ma anche una donna dall’incredibile bellezza e fascino!

Come abbiamo manifestato, Andrea dovrebbe essere il prossimo concorrente del Grande Fratello Vip; il suo ingresso è previsto per le prossime settimane. Sicuramente, saprà rendere l’atmosfera in casa ancora più dinamica!

