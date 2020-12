Clamorosa anticipazione arriva dallo studio di Uomini e Donne: c’è un grande ritorno di scena, ecco cosa vedremo in tv su Canale 5.

Uomini e Donne è uno dei dating show più longevi ed amati della televisione italiana. Su Canale 5 ogni pomeriggio Maria De Filippi regala intrattenimento al pubblico Mediaset e permette a giovani ed adulti di trovare la propria dolce metà. Quest’anno il programma sta regalando tantissime sorprese e colpi di scena: Trono Classico ed Over uniti in un unico studio è una delle novità. Nelle ultime settimane c’è stato un grande ritorno, quello di Riccardo Guarnieri. Il Cavaliere ha anche iniziato a rivedere Roberta, sua ex fiamma, prima di vivere una storia d’amore con Ida Platano. E’ arrivata una clamorosa anticipazione dalla registrazione della puntata in studio il 5 dicembre. Ecco cosa è successo e cosa vedremo presto in tv.

Uomini e Donne, clamorosa anticipazione: torna in scena proprio lei, gesto fortissimo

A Uomini e Donne sta per tornare una vecchia protagonista, parliamo di Ida Platano! Nella registrazione di sabato 5 dicembre 2020 l’ex Dama del programma ha deciso di fare un gesto molto forte per Riccardo Guarnieri, suo ex fidanzato. Sebbene non sia tornata nel programma, si è parlato molto di lei secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News. Si legge sul portale che a Riccardo è arrivata una lettera ed un pacchetto da parte di Ida in cui c’è l’anello di fidanzamento che gli restituisce. “Si battibecca sul fatto che lei lo abbia fatto ora dopo un anno solo perchè lui è nel programma. Comunque Riccardo decide di rompere con Roberta per le cose su cui si è già discusso nelle precedenti puntate” sono le anticipazioni di ciò che vedremo in onda su Canale 5.

Gemma e Maurizio, registrazione 5 dicembre

Da Il Vicolo delle News arrivano altre anticipazioni riguardanti gli altri protagonisti del programma. Gemma continua la conoscenza con Maurizio e pare che tra loro la frequentazione prosegue a gonfie vele. Tra i due sono scoppiati baci calienti a passionali! Lui ha così deciso di chiudere con Alfonsina.