Cecilia Zagarrigo, l’allenamento proposta dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne può essere svolto direttamente nella vostra stanza.

Senza alcun dubbio vi ricorderete di lei. Stiamo parlando di Cecilia Zagarrigo. Dapprima giunta nella trasmissione di Canale 5 come corteggiatrice di Oscar Branzani e Luca Onestini, la bellissima milanese è riuscita a ritrovare l’amore proprio nel corso della stagione scorsa. Quando, ritornata in trasmissione per corteggiatore il modello Carlo Pietropoli, la Zagarrigo è riuscita a conquistare il suo cuore. Certo, la loro storia d’amore, purtroppo, non è durata tanto. Pochissimi mesi fa, infatti, i due hanno annunciato la rottura. Fatto sta che il successo riscontrato da Cecilia è stato davvero clamoroso. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, l’ex tentatrice di Temptation Island è, senza alcun dubbio, la vera e propria regina di Instagram. Tanto è vero che è proprio qui che Cecilia non perde mai occasione di poter condividere e comunicare con i suoi cari sostenitori. Qualche ora fa, ad esempio, ha raccontato dettagliatamente l’iter percorso per la sua operazione al Lato A. E qualche settimana fa, invece, ha mostrato il suo allenamento ‘total body’. Un allenamento davvero particolare, c’è da ammetterlo. Sapete perché? Semplice: perché è svolto direttamente nella sua stanza! Si, avete letto proprio bene! Ma vediamo tutto nel minimo dettaglio.

Cecilia Zagarrigo, allenamento total body: provateci anche voi, è semplicissimo!

Solita a condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico social, qualche settimana fa, Cecilia Zagarrigo non ha potuto affatto fare a meno di mostrare il suo allenamento ‘total body’. L’abbiamo vista diverse volte in tv e, bisogna ammetterlo, la forma fisica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex tentatrice di Temptation Island è davvero alle stelle. Ecco, ma qual è esattamente il suo ‘segreto’? O, per meglio dire, cosa fa per tenersi così in forma? Siete curiosi di saperne di più? Vediamo molto più da vicino il suo workout. Vi assicuriamo, resterete senza parole. Anche perché, ve lo anticipiamo, sarà semplicissimo da mettere in pratica, sarà efficace, ma soprattutto potrete svolgerlo direttamente nella vostra stanza.

Primo esercizio: prendete una sedia, inserite all’altezza delle vostre caviglia un elastico, appoggiate le mani dietro le schienale e, contraendo il vostro addome, iniziate a riportate le gambe verso il petto ed, in seguito, stendetele nuovamente;

prendete una sedia, inserite all’altezza delle vostre caviglia un elastico, appoggiate le mani dietro le schienale e, contraendo il vostro addome, iniziate a riportate le gambe verso il petto ed, in seguito, stendetele nuovamente; Secondo esercizio: continuate a mantenere la posizione detta pocanzi, portate le vostre gambe verso il petto e, dopo averle stese nuovamente, allargatele. Ovviamente, ricordatevi che alle caviglia avete sempre gli elastici che vi daranno un gran supporto;

continuate a mantenere la posizione detta pocanzi, portate le vostre gambe verso il petto e, dopo averle stese nuovamente, allargatele. Ovviamente, ricordatevi che alle caviglia avete sempre gli elastici che vi daranno un gran supporto; Terzo esercizio: sempre in questa stessa posizione, aprite e chiudete le vostre gambe;

sempre in questa stessa posizione, aprite e chiudete le vostre gambe; Quarto esercizio: adesso sedetevi, poggiate la pianta di un solo piede bene a terra e fate poggiare sul ginocchio l’altro piede. Il movimento da fare è davvero semplice. Non dovete fare altro, infatti, che alzarvi e sedervi. Difficoltà? Soltanto un piede è il vostro ‘perno’;

adesso sedetevi, poggiate la pianta di un solo piede bene a terra e fate poggiare sul ginocchio l’altro piede. Il movimento da fare è davvero semplice. Non dovete fare altro, infatti, che alzarvi e sedervi. Difficoltà? Soltanto un piede è il vostro ‘perno’; Quinto esercizio: alzatevi e alle vostre spalle lasciate la sedia. Posizionate su di lei, soltanto un piede, usando come ‘punto di forza’ l’altro piede, che nel frattempo deve essere poggiato perfettamente a terra. Una volta assunto la posizione, iniziata a scendere con il bacino verso il basso come un classico affondo;

alzatevi e alle vostre spalle lasciate la sedia. Posizionate su di lei, soltanto un piede, usando come ‘punto di forza’ l’altro piede, che nel frattempo deve essere poggiato perfettamente a terra. Una volta assunto la posizione, iniziata a scendere con il bacino verso il basso come un classico affondo; Sesto esercizio: fate un quarto di giro, vi troverete così di lato alla sedia. Puntate il tallone sulla sedia e con l’altra gamba, iniziate a scendere di lato;

fate un quarto di giro, vi troverete così di lato alla sedia. Puntate il tallone sulla sedia e con l’altra gamba, iniziate a scendere di lato; Settimo esercizio: poggiate il piede per bene sulla sedia, datevi una bella spinta e salitici sopra. Fate attenzione, l’altro piede non deve mai poggiare sulla sedia.

Ci proverete?

