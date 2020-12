Christian De Sica, l’avete mai visto da giovane? Ecco com’era a 18 anni, bellissimo!

E’ certamente uno degli attori più amati ed apprezzati, Christian De Sica ha alle sue spalle un’incredibile carriera. Insieme a Massimo Boldi ha costruito uno dei sodalizi del cinema più importanti e di successo del panorama italiano. Proprio oggi, domenica 6 dicembre, sarà ospite insieme a Boldi, nell’amatissima e seguitissima Trasmissione Domenica In, condotta dalla passionale Mara Venier. De Sica ha iniziato a muovere i primi passi dopo aver abbandonato la facoltà di Lettere. Inizialmente attratto dalla musica, nel 1973 partecipa al Festival Di Sanremo cantando Mondo mio, ma i risultati non proprio soddisfacenti lo convinsero a lasciare questa passione per seguire le orme paterne, per dedicarsi così al cinema. Grazie anche all’aiuto del padre, dopo aver debuttato in Paulina 1880, riesce a muovere i primi passi nel cinema con registi importanti. Negli anni, però, Christian ha dimostrato di meritare alla grande il successo ottenuto, fatto di sacrifici e soprattutto portato dal suo immenso talento. Oggi, De Sica è un uomo affascinante e serio, ma l’avete mai visto da giovane?

Nel pomeriggio di oggi, ci sarà una nuova scoppiettante puntata del seguitissimo programma condotto da Mara Venier. Tra gli ospiti Christian De Sica, che farà il suo ingresso con Massimo Boldi. Christian è un eccellente attore, e ha dimostrato negli anni di meritare non solo il nome di un grandissimo regista e attore Vittorio De Sica, suo padre, ma anche di meritare pienamente i meriti ottenuti. Un percorso fatto si sacrifici che l’hanno condotto verso un successo incredibile. Ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, divenendo il re dei cinepanettoni insieme a Massimo Boldi. Oggi, De Sica è un attore davvero affascinante, ma l’avete mai visto da giovane? Lo scatto imperdibile dei suoi 18 anni non è passato certamente inosservato. Come potete ben vedere dalla foto qui in basso, De Sica era davvero un bellissimo uomo, anche se, allora, era nel fiore dei suoi anni, appena 18. Affascinante, intelligente, bellissimo, un attore dalla grande portata.

Lo scatto ha certamente sorpreso i suoi migliaia di fan e follower, che da sempre lo seguono con affetto e amore. Una foto incantevole, in cui appare con i suoi particolari tratti, ancora oggi presenti. Possiamo sicuramente affermare che Christian De Sica non ha perduto i suoi lineamenti, la somiglianza è evidente. La foto ha raccolto tantissimi like, e molti sono stati i commenti ricevuti, tutti apprezzamenti.

