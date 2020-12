La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha annunciato la decisione del Governo in vista delle festività natalizie: l’annuncio appena arrivato.

L’Italia si prepara alle festività natalizie in piena emergenza Coronavirus. Il Presidente del Governo Giuseppe Conte ha già firmato e reso pubblico il nuovo dpcm che contiene le regole in vista di Natale e Capodanno. Le misure scatteranno a partire dal 21 dicembre, giorno dal quale saranno vietati gli spostamenti tra Regione se non per motivi di salute o di lavoro. Il Ministero dell’Interno ha già avvertito che ci sarà un aumento dei controlli per controllare se tutti rispettano le misure restrittive varate dal Governo. Saranno schierati almeno 70 mila agenti: ecco le parole di Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno.

Coronavirus, Il Ministro dell’Interno l’ha appena annunciato: la decisione del Governo in vista delle festività

A Sky Tg 24 Live, La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ha fatto sapere che, in vista delle festività natalizie, il Governo ha deciso di aumentare i controlli e dunque il numero di agenti di polizia. “Ci saranno forze polizia in numero elevato, circa 70mila unità, che saranno addette a questo tipo di controllo” ha spiegato.

La Lamorgese ha spiegato i motivi di tale decisione: “Lo faranno con senso di equilibrio perché dal momento in cui teniamo aperto i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma serve anche che i titolari pongano in essere le precauzioni per non fare entrare più persone nello stesso momento”. Divieto di spostamento tra Regioni se non per motivi di lavoro o salute e quarantena per chi rientra dall’estero: sono queste alcune delle Regole in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020. La Ministra ha così aggiunto: “Sicuramente faremo dei controlli più incisivi alle frontiere e negli aeroporti per chi entra e chi esce. Dobbiamo stare davvero attenti perché l’esperienza di quest’estate non è stata un’esperienza positiva. Dobbiamo evitare una terza ondata”. Le parole del Ministro riportate da L’ANSA.