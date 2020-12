E’ morta l’ attrice Pamela Tiffin, si è spenta all’età di 78 anni

E’ morta Pamela Tiffin: la meravigliosa attrice si è spenta all’età di 78 anni.

E’ morta Pamela Tiffin, la splendida attrice si è spenta all’età di 78 anni. Un terribile lutto ha colpito il mondo del cinema, che perde una grandissima icona. Ha interpretato numerosi film con i più importanti attori italiani. E’ stata la protagonista di successo di diverse commedie; dopo un piccolo ruolo della moglie bionda in ‘Oggi, domani, dopodomani‘ e ‘Un delitto quasi perfetto‘, Tiffin ottiene la parte che la consegna alla storia del cinema italiano e che l’ha resa famosissima, quella Marisa Di Giovanni contesa tra Nino Manfredi e Ugo Tognazzi nel film di Dino Risi, ‘Straziami ma di baci saziami‘. Purtroppo, alla giovanissima età di 32 anni, ha deciso di lasciare la carriera cinematografica per dedicarsi alla famiglia. La sua morte ha creato una crepa nel mondo del cinema.

Si è spenta Pamela Tiffini: ha recitato con importanti attori del cinema

Una terribile notizia quella della scomparsa della bellissima ed eccezionale attrice Pamela Tiffin, deceduta all’età di 78 anni. Come abbiamo annunciato, la sua popolarità è diventata nota in Italia quando fu scelta nel film ‘Straziami ma di baci saziami’. Ma l’attrice ha iniziato a lavorare come modella alla giovane età di 13 anni, per potersi pagare il college. Notata da un produttore, fu scelta per il film Estate e Fumo, grazie alla quale ottenne una candidatura al Golden Globe, come migliore attrice esordiente. Purtroppo, Pamela è morta in un ospedale di New York, per cause naturali. La notizia della sua scomparsa è stata data dal marito Edmondo Danon e dalle figlie.

Una forte perdita ha scosso il cinema, che ha perso un’attrice meravigliosa, non solo dall’incredibile e forte avvenenza, ma da un talento straordinario. Era amata e apprezzata in tutto il mondo; la notizia della sua morte ha scosso tutti i suoi migliaia di fan, che l’hanno seguita ed amata per lungo tempo.

