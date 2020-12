GF Vip, Francesco Oppini torna sui social: il primo commovente messaggio per Tommaso.

Venerdì scorso, 4 dicembre, è andata in onda una nuova puntata dell’ormai seguitissimo Grande Fratello Vip. Una diretta piena di colpi di scena, infatti, abbiamo assistito alla decisione di Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci di voler abbandonare il gioco. Anche se, quest’ultima, è ancora in casa, dopo aver preso in considerazione le parole del conduttore, di aspettare qualche giorno in più. L’uscita di Oppini ha scosso terribilmente i concorrenti in casa, in particolare Tommaso Zorzi, grande amico di Francesco. Non solo, in un intenso momento con Malgioglio, Zorzi ha confessato i sentimenti provati per Oppini. Quest’ultimo, uscito dalla casa più spiata d’Italia, ha voluto dedicare un primo messaggio social per l’amico.

Francesco Oppini torna sui social con un bellissimo messaggio proprio per lui

L’uscita di Francesco Oppini è stata come un fulmine a ciel sereno. Infatti, i suoi coinquilini hanno manifestato il malessere per la decisione dell’uomo. Una scelta presa dopo l’annuncio del prolungamento del programma fino ad inizio gennaio. Una notizia che ha destato grandi ripensamenti in tutti i concorrenti, che hanno comunque espresso in puntata la volontà di restare fino alla fine. Oppini ha però remato diversamente, abbandonando il gioco. Da pochissimo, ha voluto dedicare un dolce e commovente messaggio al suo caro amico Tommaso Zorzi. “Mi manchi amico” , ha riportato l’uomo, ma non solo, in una successiva storia ha palesemente dimostrato il suo affetto per Tommaso: “Ti voglio così” con un cuore, ha riportato Francesco sull’immagine del concorrente in casa, intento a divertirsi.

Una dedica che ha certamente mandato in visibilio i fan della coppia di amici. Infatti, i due erano tra i favoriti del pubblico. All’interno della casa del Grande Fratello Vip hanno dimostrato di provare un bene incredibile, leale, onesto e sincero, un affetto fatto di risate, abbracci, battute esilaranti e giochi avvincenti. Un’amicizia che ha incantato i telespettatori, e lo stesso conduttore Alfonso Signorini.

