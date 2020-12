GF Vip, Tommaso Zorzi confessa i suoi sentimenti per Francesco a Stefania Orlando; ecco cosa ha rivelato.

Colpi di scena all’ordine del giorno, nella casa del Grande Fratello Vip 5. Un’edizione ricca di emozioni, quella attualmente in onda, che ci terrà compagnia fino a febbraio 2021. Protagonista assoluto di questa edizione è senza dubbio Tommaso Zorzi, giovane influencer che ha conquistato tutti con la sua simpatia e le sue battute sempre pronte. Ma non sono giorni semplici, questi, per Tommaso: durante la puntata di venerdì sera, infatti, Francesco Oppini, con cui ha legato molto, ha abbandonato definitivamente la casa, non accettando di restare dopo il prolungamento. Una separazione dura per Zorzi che, incalzato da Cristiano Malgioglio, ieri ha confessato di essersi innamorato di Francesco. E qualche ora fa, l’influencer si è confidato anche con la sua amica Stefania Orlando, rivelando quanto ha raccontato a Malgioglio.

GF Vip, Tommaso Zorzi confessa i suoi sentimenti per Francesco Oppini: la reazione di Stefania Orlando

Dietro l’amicizia speciale tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini potrebbe esserci qualcosa in più. Dopo l’uscita del figlio di Alba Parietti, Tommaso sta facendo chiarezza sui suoi sentimenti e, in una chiacchierata con Malgioglio, ha ammesso di essersi innamorato. E qualche ora fa, l’influence ha deciso di confessare tutto anche a Stefania Orlando, una delle persone con cui ha legato maggiormente in casa. “Non so come dirtelo ma te lo devo dire perché voglio esserlo io a farlo.”, inizia Tommaso, spiegando a Stefania quanto ha rivelato a Malgioglio. Il concorrente ammette di aver fatto un confessionale di un’ora dopo la rivelazione: segno che, con ogni probabilità, l’argomento verrà fuori anche in puntata. Stefania lo rassicura, ammettendo di aver intuito tutto, ma di non averne mai parlato per rispetto: “I sentimenti nascono così, non puoi chiedere il permesso. È una cosa lecita, una cosa bella. Sei stato onesto con te stesso e anche con chi ascolta, tra cui Francesco”. Stefania tranquillizza Tommaso, con parole davvero molto belle: “Non c’è nulla di terribile, la vedo una cosa molto bella invece. Poi è ovvio, nella vita anche io posso innamorarmi di un uomo che non mi corrisponde, succede.” Ecco pare della conversazione tra Stefania e Tommaso:

Tommaso confessa a Stefania di essersi innamorato di Francesco parte 2 #gfvip pic.twitter.com/vN0CzO7yNI — Nelly🐸 (@nightceo1) December 6, 2020

Sui social, in tanti hanno commentato il discorso tra Tommaso e Stefania. In particolare, sono le parole della Orlando ad aver emozionato i telespettatori. Ecco uno dei tantissimi tweet apparsi nelle ultime ore:

Insomma, i sentimenti di Tommaso nei confronti del suo amico non sembrano essere più un mistero. Non ci resta che attendere la prossima puntata del reality per capire se Alfonso Signorini parlerà della sua confessione durante la diretta. E, soprattutto, ci sarà un confronto con Francesco? Appuntamento a lunedì sera, in prima serata, su Canale 5. Si preannuncia una puntata incandescente!