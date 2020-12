Ecco tutte le curiosità su Giampiero Galeazzi, il noto giornalista sportivo: sapete quanti anni ha e com’è nata la sua incredibile carriera? Vi sveliamo tutto!

Ogni giorno vediamo Susanna Galeazzi alla conduzione del tg di Canale 5: il volto noto delle reti Mediaset è la figlia del grande Giampiero Galeazzi, il noto telecronista sportivo, conduttore televisivo e giornalista. Parliamo di un amante dello sport che con le sue telecronache ha regalato pathos, emozioni. Sono note anche le sue ospitate a Domenica In: domenica 6 dicembre si collegherà in diretta con Mara Venier. Ma conoscete nel dettaglio la vita e la carriera di Galeazzi? Sapete quanti anni ha il noto giornalista sportivo? Vi sveliamo tutto su lui…

Giampiero Galeazzi, dalle Olimpiadi al giornalismo sportivo: sapete quanti anni ha?

Giampiero Galeazzi è nato a Roma nel 1946: a maggio 2020 ha compiuto 74 anni! Prima di diventare un affermato giornalista, è stato un canottiere. Sapete che ha partecipato alle selezioni per le Olimpiadi nel 1968 a Città del Messico? Proprio così. Non ancora abbandonata la carriera sportiva, fu assunto dalla RAI come giornalista sportivo. Fu così inviato alle Olimpiadi del ’72 a Monaco di Baviera ed effettuò la sua prima radiocronaca nella sua disciplina, il canottaggio. Negli anni ’70 sono arrivati i suoi esordi in Rai sia come cronista che come giornalista sportivo, prima in tv e poi in radio. Galeazzi ha raggiunto l’apice del successo con la conduzione di 90° minuto e con le partecipazioni a Domenica In ed al Festival di Sanremo, al fianco di Pippo Baudo nel’96. Negli anni ’80 fu inviato della Domenica Sportiva negli incontri del campionato di Serie A.

Spesso è stato ospite di Mara Venier in Domenica In, in una delle ultime volte, nel gennaio 2019 ha rivelato di avere problemi di salute. “Ho il diabete, è il mio compagno di viaggio. Rassicuro il direttore della banca, le mie ex fidanzate, se sono ancora tutte vive, e mia moglie. Sto bene. Non era facile tornare qui una seconda volta. C’è chi ha provato a dissuadermi, ma io ho detto che questa è casa mia e allora sono tornato. Quando mi emoziono mi tremano le gambe“ ha raccontato al pubblico della Rai.

Chi è la moglie di Galeazzi? Si chiama Laura e su lei non si hanno molte informazioni. I figli del noto giornalista invece sono noti alla tv: Gianluca lavora nella redazione del TG La7, Susanna invece conduce il Tg 5.