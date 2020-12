Giulia Nati è incinta del suo primo bambino: la famosissima fashion blogger l’ha appena annunciato sui social, gioia immensa.

Un vero e proprio splendido annuncio a sorpresa quello che, pochissime ore fa, la bellissima Giulia Nati ha voluto condividere con i suoi adorati sostenitori. Proprio attraverso un post pubblicato sul suo canale Instagram, la seguitissima fashion blogger ha annunciato di essere incinta. Una notizia davvero pazzesca, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso entusiasti e felicissimi tutti i suoi adoratissimi sostenitori. D’altra parte, di fronte ad un annuncio del genere, non si poteva affatto avere una reazione differente. Amatissima ed apprezzatissima sui social, la giovanissima toscana non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adoratissimi sostenitori. E così, oltre a condividere incantevoli scatti fotografici, non ha potuto affatto fare a meno di annunciare la sua prima gravidanza. Ma scopriamo qualche cosa in più.

Giulia Nati è incinta: splendido annuncio a sorpresa della fashion blogger

‘Finalmente possiamo annunciarvi una fantastica notizia’, inizia proprio così l’incredibile post che, pochissime ore fa, Giulia Nati ha condiviso sul suo canale Instagram ufficiale per annunciare di essere incinta. Sposatasi nel 2017 con l’amore più grande della sua vita, la famosissima fashion blogger non ha potuto fare a meno di condividere un altro momento della sua esistenza: l’arrivo del primo figlio. D’altra parte, come dicevamo precedentemente, la bellissima toscana non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi adoratissimi sostenitori. È proprio per questo motivo che una notizia del genere non ha potuto affatto tenerla per sé.

‘Sono incinta. Sono così eccitata per questo nuovo capitolo della nostra vita che inizierà’, ha concluso Giulia Nati. Insomma, un annuncio davvero splendida. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici ed entusiasti tutti. Augurissimi, carissima Giulia!

Chi è Giulia?

Nata nel 1991 a Viareggio, in Toscana, Giulia Nati si dedica, sin da subito, alla sua più grande passione: la moda. Dopo essersi trasferita a Milano, ha iniziato a studiare presso l’Accademia di Lusso. Ed, in seguito, a Firenze presso il Polimeda. Da lì, è iniziato il tutto. Attualmente, oltre ad essere una famosissima influencer, Giulia è un’apprezzatissima stilista. Dal 2015, infatti, è la realizzatrice di accessori e scarpe marchiate con il suo nome.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui