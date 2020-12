Attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo profilo, Karina Cascella si è lasciata andare ad una rivelazione inaspettata: cos’è successo.

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la bellissima Karina Cascella non perde mai occasione di potersi raccontare ai suoi adorabili sostenitori. Lo ha fatto qualche settimana fa. Quando, tra le lacrime, non ha affatto potuto fare a meno di svelare ai suoi followers un’incredibile novità. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Sappiamo benissimo che, da quando è apparsa per la prima volta in assoluto a Uomini e Donne, la bellissima napoletana ha completamente cavalcato la creste dell’onda. Tanto da diventare, in un vero e proprio batter baleno, una delle vere regine di Instagram. È proprio qui che, oltre a condividere incantevoli scatti fotografici, si diletta a comunicare, seppure virtualmente, con i suoi ‘seguaci’. Lo ha fatto anche qualche ora fa, come dicevamo precedentemente. Quando si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione inaspettata. ‘Non fa più parte della nostra vita’, ha detto Karina Cascella, rispondendo ad una domanda di un utente Instagram. Parole davvero ‘choc’, da come si può chiaramente comprendere. Ma cos’è successo esattamente? A chi si riferisce esattamente? I dettagli.

Karina Cascella, la rivelazione inaspettata: ‘È stata la delusione più grande’

‘Vi rispondo una volta per tutte’, inizia così una delle ultime Instagram Stories in cui Karina Cascella risponde a chi le fatto una domanda ben specifica. ‘Hai litigato con Alessandra? Non vi seguite più’, recita il quesito social. Ecco, per chi non lo sapesse Alessandra è la fidanzata, o molto probabilmente adesso l’ex, di Salvatore Angelucci, ex compagno di Karina. Con la quale, lo sappiamo benissimo, l’attuale opinionista di Barbara D’Urso ha sempre avuto un ottimo rapporto. Tanto da scambiarsi, spesso e volentieri, delle splendide dediche. Ecco, non sappiamo cosa sia accaduto esattamente. E, soprattutto, cosa sia realmente successo da farla ritenere ‘la delusione più grande’, fatto sta che, come raccontato dalla diretta interessata, la giovanissima Gallocchio non fa più parte della vita della Cascella. Una vera e propria rivelazione inaspettata, c’è da ammetterlo. Anche perché, come dicevamo precedentemente, il rapporto che c’era tra Karina ed Alessandra era davvero speciale. E lo si vedeva ad occhio nudo. Quindi, apprendere questa notizia, bisogna ammetterlo, è stato un vero e proprio ‘choc’. Purtroppo, però, la vita è anche questo.

Come dicevamo precedentemente, non sappiamo esattamente cosa sia successo. E, soprattutto, cosa abbia determinato la rottura tra le due ragazze e, molto probabilmente, anche con l’ex tronista Salvatore Angelucci. Fatto sta che, da come si può chiaramente leggere in alto, le parole dell’attuale opinionista di Barbara D’Urso sono molto precise e determinate.

