Live – Non è la D’Urso, spiacevole imprevisto in diretta: cos’è successo

Spiacevole imprevisto durante la diretta di “Live – Non è la D’Urso”: ecco cos’è successo nel programma della conduttrice napoletana

Live – Non è la D’Urso è un talk show in onda su Canale 5 in prima serata dal 13 marzo 2019 con la conduzione di Barbara D’Urso. Il programma va in onda dallo studio 11 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese ed è giunto ormai alla terza edizione. La trasmissione è prodotta dalla testata giornalistica Videonews ed è scritta da Barbara D’Urso ed Ivan Roncalli. Il format prevede diversi spazi, tra cui L’uno contro le sfere, l’ascensore, il drive e il match. Il pubblico a casa può esprimersi nel corso della diretta attraverso il Live Sentiment. La sigla del programma è I Love It del duo svedese Icona Pop.

Live – Non è la D’Urso, imprevisto in diretta: cos’è successo

Questa sera è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, talk show condotto da Barbara D’Urso. Il programma ha ottenuto un gran successo e risulta essere uno dei più visti della rete del Biscione. Durante la puntata in onda stasera, in studio c’è stato uno spiacevole imprevisto. La prima parte della trasmissione, come spesso accade, è stata dedicata al Coronavirus. La D’Urso si è messa in collegamento con il professor Galli per commentare l’evoluzione del virus in Italia. In studio, però, c’è stato un improvviso blackout, che ha lasciato al buio il programma di Canale 5.

La conduttrice di Live – Non è la D’Urso ha mostrato lo studio al buio, commentando in diretta: “C’è stato un blackout a Milano e noi siamo completamente al buio“. La D’Urso ha condotto la prima parte della trasmissione completamente al buio. Nonostante questo spiacevole imprevisto, la conduttrice è riuscita a continuare la trasmissione, senza stravolgere assolutamente la scaletta.