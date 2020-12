Attraverso un post condiviso su Instagram, Micol Olivieri ha rivelato che tra una settimana si sottoporrà ad un intervento estetico.

Sono passati tantissimi anni da quando Micol Olivieri, nei panni della piccola Alice, diventava la protagonista indiscussa dell’amatissima serie televisiva ‘I Cesaroni’. Eppure, ancora adesso, detiene un successo davvero clamoroso. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la bellissima e giovanissima attrice non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adoratissimi sostenitori. E così, oltre ad ammaliarli con la sua bellezza e con scatti fotografici davvero da urlo, la romana è solita renderli partecipi delle sue giornate, delle sue avventure ed, ovviamente, delle sue scelte. Lo ha fatto anche qualche ora fa, sapete? Attraverso un lunghissimo post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la bellissima Olivieri ha voluto comunicare ai suoi sostenitori dell’intervento estetico al quale si sottoporrà tra qualche giorno. ‘Manca una settimana all’operazione. Oggi mi sento di dirvelo’, ha detto l’attrice sui social. Ecco, ma per qualche motivo ha deciso di sottoporsi ad un intervento estetico? Cosa è esattamente successo? Scopriamolo insieme.

Micol Olivieri si sottoporrà ad un intervento estetico: la decisione inevitabile

È un vero e proprio libro aperto con i suoi adorati sostenitori, Micol Oliveri. Ed è proprio per questo motivo che, a distanza di una settimana esatta dall’intervento estetico al quale si sottoporrà, l’attrice ha deciso di comunicarlo ai suoi followers. E così, con un incantevole scatto che sottolinea alla grande la sua bellezza acqua e sapone, l’Alice de ‘I Cesaroni’ si è letteralmente raccontata e svelata ai suoi ‘seguaci’. È mamma di due splendidi bambini, lo sappiamo benissimo. E decanta di una bellezza e di una forma fisica davvero da urlo. Eppure, sembrerebbe che la bellissima romana abbia deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica per ‘migliorare’ la sua immagine. ‘Mi prendo cura della mia anima da sempre. E oggi sono molto vicina alla donna che speravo di diventare’, ha continuato a scrivere la Olivieri in questo post. Ecco, ma cosa esattamente ha deciso di ‘modificare’? È lei stessa a svelarlo, state tranquilli. ‘Care donne, tra poco, troverete anche me nei reparti di intimo a scegliere il reggiseno di pizzo che tanto desideravo e, forse, qualche lacrime scenderà’, ha concluso l’attrice romana questo post. Svelando, quindi, che, tra ben sette giorni, si sottoporrà ad un intervento estetico che le permetterà di esaudire un suo desiderio.

Inutile a dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, il post in questione è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi numerosi sostenitori. Sono davvero tantissime le persone che, appena lette le parole di Micol, hanno voluto dimostrarle tutto il loro affetto.

