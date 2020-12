Wanda Nara e il suo “pigiama di lusso”: indovinate quanto costa

Sempre glamour, Wanda Nara stupisce tutti su Instagram indossando un pigiama di lusso per uscire: riuscite ad indovinare il prezzo?

La passione di Wanda Nara per la moda e il lusso è ormai cosa nota: perfino in quarantena ha indossato una costosissima felpa per stare in casa ed il costo complessivo del suo guardaroba si aggira intorno ai 100000 euro. Seguitissima sui social, la moglie di Icardi è un’icona di stile e bellezza per migliaia e migliaia di fan che restano incantati dagli scatti stupendi che la bella argentina condivide sui suoi profili social. Tornata a vivere nella sua patria, a Buenos Aires, anche da lì Wanda Nara continua a dettare legge in fatto di look. Proprio in questi giorni ha lasciato tutti di stucco mostrandosi in giro per le strade della capitale argentina indossando un ‘pigiama di lusso’. Scopriamo nel dettaglio di che pigiama si tratta e quanto costa il capo alquanto insolito per uscire.

Wanda Nara, in pigiama tra le strade di Buenos Aires

I più esperti di moda avranno subito notato che il capo in questione non è affatto un pigiama qualunque: si tratta piuttosto di una casacca e dei pantaloni di seta che potrebbero sembrare un pigiama. La firma è chiaramente Louis Vuitton e il modello è decorato con la stampa Catogram, cioè con il celebre logo della griffe. L’ampia giacca sbottonata, mostra un body di pizzo nero molto seducente. Ebbene, il prezzo del particolare completo è di 2.700 euro. Ma Wanda, si sa, non lascia nulla al caso: da notare la borsa firmata Dior con la tracolla logata da ben 900 euro.

Cosa ne pensate? Vi piace il “pigiama di lusso” indossato da Wanda Nara per uscire? Indossereste mai un completo di quasi 4000 euro per una passeggiatina notturna per le strade della vostra città? Complimenti comunque alla bellissima Wanda che non smette mai di sorprendere!

