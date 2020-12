Alessandra Borghese l’ha appena svelato: sta per tornare con una straordinaria sorpresa.

Il mitico Alessandro Borghese non smette di sorprenderci, e sta per tornare finalmente in tv! Una notizia che il cuoco ha rivelato con un post sul suo profilo instagram. Un conduttore che con la sua spontanea e allegra personalità riesce sempre a conquistare il pubblico. Numerosi sono i programmi che hanno visto la sua presenza, e che hanno certamente ottenuto un successo incredibile. Ricorderemo certamente la mitica trasmissione Cuochi e Fiamme, che ha visto la sua conduzione, Chef a Domicilio, Cucina con Ale, 4 Ristoranti e tantissimi altri ancora. Un successo tutto meritato, dovuto al suo profondo talento. Borghese ha sorpreso i suoi follower con una incredibile novità: sta per tornare!

Alessandro Borghese, è pronto a tornare: quando lo vedremo in tv

Come abbiamo appena rivelato, Alessandro Borghese sta per tornare con uno dei suoi programmi più amati e seguiti. Lo chef ha da poco dato la notizia tramite il suo profilo instagram, che ha velocemente mandato in visibilio i suoi migliaia di fan. A quanto pare, Borghese è pronto a tornare con l’amatissima trasmissione Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Al momento non sappiamo la data precisa, ma è stato rivelato dall’uomo stesso che tornerà presto su Sky. Una notizia che ha subito destato grande attenzione. Infatti, sono moltissimi i fan dell’amatissimo cuoco, che lo seguono con grande affetto.

Alessandro è in grado di conquistare proprio tutti, con il suo fare semplice e allegro, riesce a muoversi alla grande. Il programma televisivo in arrivo prossimamente, vede in sfida quattro ristoranti che si trovano nella stessa zona, e che sono posti in competizione per stabilire il migliore. Ovviamente, anche il conduttore darà il suo giudizio, e sarà proprio lui, con il suo immancabile giudizio, a poter ribaltare la situazione. Siete contenti di questo grande inizio?

