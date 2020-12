Andrea Damante, nuova fiamma per l’ex tronista? Ecco di chi si tratta

Nel cuore di Andrea Damante ci sarebbe una nuova fiamma: è un indizio su Instagram a confermarlo, scopriamo chi è la ragazza in questione.

Andrea Damante, amatissimo ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne, sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la fine della sua storia con Giulia De Lellis. La notizia era stata fatta trapelare già da Deianira Marzano tramite delle storie su Instagram che mettevano in risalto un indizio circa una nuova frequentazione del dj: Tommy, il cane di Andrea e Giulia era presente sia nelle storie di Damante che in quelle condivise da Elisa Visari. Sarebbe quindi quest’ultima la nuova fiamma dell’ex fidanzato della De Lellis. Proprio in queste ore poi altre storie sono state pubblicate dai due sui rispettivi account Instagram dove entrambi sono taggati a Dubai. Scopriamo più a fondo chi è Elisa.

Andrea Damante, chi è la sua nuova fiamma

Elisa Visari è una modella di soli 19 anni, proveniente da Latina. Nonostante la giovane età, ha già debuttato al cinema nel film ‘A casa tutti bene’ di Gabriele Muccino e nella fiction Rai ‘Don Matteo’. Elisa avrebbe cominciato a frequentare Damante dopo aver chiuso la sua storia la scorsa estate col centrocampista 21enne della Roma Nicolò Zaniolo, tornato a quanto pare con la sua ex Sara Scaperrotta. Nella sua carriera anche il premio vinto al Giffoni Film Festival nel 2019 con l’Explosive Talent Award. Bellissima, fisico strepitoso e due occhi chiari che incantano, Elisa Visari potrebbe rivelarsi la donna giusta per l’ex tronista ed ex gieffino dal passato lungo e travagliato con la De Lellis.

Auguriamo alla nuova coppia ogni bene e speriamo che per Andrea Damante sia iniziata davvero una nuova vita piena di felicità.

