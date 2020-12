Il bambino ritratto in questa simpatica foto oggi è un celebre attore e conduttore, che abbiamo visto di recente in un talent amatissimo: riuscite a capire di chi si tratta?

Biondino, occhialoni ed espressione concentrata: lo splendido bambino ritratto in questa foto oggi è un celebre attore e conduttore: riuscite a capire di chi si tratta? Vi diamo qualche indizio. Di recente lo abbiamo ammirato in un amatissimo talent show alla fine del quale ha avuto una sorta di diatriba a distanza con un altro concorrente. È originario di Pisa, ha un passato nel mondo della moda ed è ha preso parte a diverse fiction tra le più amate dal pubblico. Il suo profilo Instagram conta oltre duecentomila follower. Allora, avete capito di chi si tratta? Parliamo di Paolo Conticini ovviamente! Scopriamo tutti i dettagli.

L’adorabile bambino ritratto in foto è il celebre Paolo Conticini

Lo abbiamo ammirato cimentarsi nelle vesti di ballerino con la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Ha preso parte a Provaci ancora prof!, Un medico in famiglia, Anna e i cinque, Come un delfino. Il suo grande talento è innegabile e proprio come il suo fascino. Ha partecipato al celebre talent “Tale e quale show” dove si è calato nelle vesti di cantante e a Stasera tutto è possibile, dimostrando la sua grande simpatia. Paolo Conticini è un attore e conduttore davvero incredibile, pieno di energia e vitalità. Nello scatto che vi abbiamo mostrato aveva circa sette anni. La foto, pubblicata sui social, lo ritrae con in mano un grosso trofeo e, nella didascalia allegata, l’attore dichiara: “Quella volta la coppa era più grossa di me ma io con disinvoltura facevo finta che non pesasse…”. Il piccolo Paolo Conticini, come riportato sulla maglietta che indossa, aveva partecipato ad una finale regionale dedicata ai bambini.

E voi, avevate riconosciuto l’affascinante Paolo Conticini in questo adorabile bimbo?