Can Yaman, in arrivo una splendida sorpresa per i fan: incredibile novità!

Can Yaman, in arrivo una splendida sorpresa per i fan: si tratta di un’incredibile novità!

E’ diventato uno degli attori più amati e apprezzati degli ultimi tempi, il bravissimo e bellissimo Can Yaman ha conquistato un pubblico che non conosce confini. Can è Nato ad Istanbul, in Turchia, e ha frequentato il Liceo Italiano dove fu notato per essere uno degli studenti più promettenti. Si è laureato in Giurisprudenza, iniziando a lavorare come praticante procuratore. Dopo sei mesi ha però preferito dedicarsi alla sua passione per la recitazione. Il successo è giunto nel 2017, anche se ha iniziato pienamente nel 2014, con il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, nella serie televisiva Bitter Sweet- Ingredienti D’amore, insieme all’eccezionale Ozge Gurel. Questa serie è stata trasmessa in molti Paesi, e ovviamente anche in Italia, dove ha ottenuto una popolarità incredibile. Quest’anno, l’amatissimo attore è tornato a conquistare il pubblico, con la serie DayDreamer-Le ali del sogno, insieme a Demet Ozdemir. I due hanno decisamente appassionato tutti, tanto da essere invitati anche a Verissimo. Da pochissimo, però, è arrivata una notizia sorprendente: è in arrivo una sorpresa per i fan dell’attore. Siete curiosi di scoprire di cosa di tratta?

Can Yaman sorprende continuamente i suoi fan, amato ed acclamato da un pubblico vastissimo. Con la sua genuinità, e ovviamente il suo incommensurabile talento, oltre ad essere un bellissimo uomo, ha conquistato proprio tutti. Divenuto noto nel nostro Paese grazie alle serie televisive Bitter Sweet e DayDreamer , che gli hanno dato una popolarità estremamente elevata. Da pochissimo, però, con un post su instagram ha rivelato un’incredibile sorpresa in arrivo per tutti i suoi migliaia di fan. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? A quanto pare, l’amatissimo attore sarà il volto di un videogioco, un vero e proprio eroe. E’ stato lo stesso attore a dare l’annuncio tramite i suoi social: “Sono orgoglioso di annunciare che Pasha Fencer sarà lanciato il 15 dicembre. E’ tempo di giocare”, ha rivelato nel post pubblicato, com’è qui possibile vedere. Lo scopo del gioco sarà quello di sconfiggere i malvagi presenti, attraverso numerose sfide. Il giocatore potrà scegliere un personaggio, creare alleanze e vincere contro i cattivi.

Una notizia che ha mandato letteralmente in delirio i fan di Can, che da sempre lo seguono con affetto e ammirazione. Non a caso, il suo profilo instagram conta ben 7 milioni di follower.