“Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai”. Inizia così il triste annuncio di Emma Marrone, che, qualche ora fa, ha comunicato ai suoi fan di Instagram la scomparsa del suo amato cane Gaetano. Un messaggio da brividi, quello che la cantante dedica al suo amico a quattro zampe scomparso proprio oggi, che definisce “uno dei regali più belli della vita”. Alla dedica emozionante, Emma allega alcuni scatti in cui si mostra sorridente in compagnia di Gaetano. In pochi minuti, il post è stato invaso da messaggi di affetto di fan e colleghi, che hanno voluto fare sentire la propria vicinanza alla cantante, in questo momento di grande sofferenza.

Emma Marrone, gravissimo lutto: “Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano”, l’ultimo saluto sui social

“Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci ha insegnato cosa significa amare”. Parole da brividi, quelle che Emma Marrone dedica al suo cane Gaetano, al quale oggi hanno dovuto dire “arrivederci”. Una perdita molto dolorosa per la cantante, che ha sempre ritenuto il suo cane parte della famiglia. Nel post, Emma manda un ultimo affettuosissimo saluto al suo amico a quattro zampe. Ecco il post condiviso dalla Marrone sul suo canale Instagram qualche ora fa:

E, anche nelle sue stories, l’ex vincitrice di Amici ha pubblicato uno scatto del suo amato Gaetano, accompagnato da un cuore spezzato:

In poco tempo, in tantissimi hanno voluto lasciare un messaggio o un semplice ‘cuore’ alla cantante, per farle sentire la propria vicinanza in questo giorno così difficile. Da Stefano De Martino ad Alessandra Amoroso, da Elisa a Simona Ventura, e ancora Elisabetta Canalis e Melissa Satta: una pioggia di commenti ha invaso il post di Emma, alla quale non possiamo che mandare un forte abbraccio.