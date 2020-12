Ezio Greggio, il lutto che l’addolora: “Esempio per tutti noi”, il triste ricordo condiviso sui social.

È uno dei conduttori più amati della nostra tv. Sempre col sorriso sulle labbra e con la battuta pronta, ma forse non tutti sanno che, qualche anno fa, Ezio Greggio è stato colpito da un doloroso lutto. Nel gennaio del 2018, infatti, è morto Nereo, il papà del conduttore. I telespettatori di Striscia la Notizia lo ricorderanno sicuramente: Greggio, infatti, era solito salutare il suo papà a fine puntata, chiamandolo “Nereus”. A dare la notizia della scomparsa di Nereo furono Michelle Hunziker e Gerry Scotti, proprio in diretta a Striscia la Notizia. Una dolorosa perdita per Ezio, che, per due anni consecutivi, in occasione della festa del papà ha ricordato il suo amato Nereo. Guardiamo insieme il dolce ricordo, condiviso dal conduttore lo scorso marzo.

Ezio Greggio, il lutto che l’addolora: “Esempio per tutti noi”, il ricordo di papà Nereo

“Oggi Festa del papà, impossibile per me, mia sorelle, i nipoti non ricordare mio padre Nereo, o come lo salutavo io da Striscia “Nereus”.” Con queste parole lo scorso 19 marzo Ezio Greggio ricorda il suo amato papà, scomparso a gennaio del 2018, all’età di 95 anni. Una figura fondamentale per il conduttore, ispirato da sempre di racconti del suo papà. Racconti molto intensi: Nereo, soldato in Grecia, fu internato per tre anni nei campi di concentramento in Germania, dopo essersi rifiutato di tornare in Italia per combattere contro i partigiani, tra i quali c’erano suoi parenti. “Esempio per tutti”, si legge nel post condiviso da Ezio sul suo Instagram. Un post in cui il conduttore condivide proprio uno scatto del suo amata papà, guardiamolo insieme:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ezio Greggio (@ezio_greggio)

“Basta raccontare la sua storia per trasmettere ai miei figli i valori della nostra famiglia. I miei mi hanno sempre spronato a fare quello che volevo e ci sono riuscito”, aveva dichiarato Greggio, in una vecchia intervista riportata da Fanpage. Insegnamenti preziosi, quelli lasciati da Nereo al figlio Ezio Greggio, che da questa sera, 7 dicembre 2020, tornerà al timone di Striscia la Notizia, in coppia con l’amico storico Enzo Iacchetti, per la 27 esima edizione consecutiva.

La coppia ha preso il posto del duo comico Ficarra e Picone e condurrà il tg satirico di Canale 5 fino a marzo del 2021.