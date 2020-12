Francesco Totti è un campione indiscusso, ex capitano storico della Roma e amatissimo dal pubblico: ecco un retroscena incredibile accaduto nel carcere di Rebibbia.

Il celebre Francesco Totti è stato il capitano storico della Roma: calciatore dall’immenso talento, grande campione e, soprattutto, uomo dal cuore d’oro. Qualche tempo fa era giunta la notizia che sia lui che la moglie, la bellissima Ilary Blasi, erano risultati positivi al Coronavirus. Per fortuna, entrambi stanno bene e il campione ha dedicato un lungo messaggio ai fan per rassicurarli. L’ex calciatore è sempre stato molto impegnato nel sociale e si è dedicato a molte iniziative sociali. C’è un retroscena incredibile a tal proposito che riguarda Francesco Totti: è accaduto nel carcere di Rebibbia. A raccontarla è stato il campione stesso nel corso di un’intervista. Scopriamo tutti i dettagli di questa storia che vi lascerà senza parole.

Francesco Totti, il retroscena accaduto in carcere vi lascerà senza parole

Lo ha raccontato lo stesso Francesco Totti, come riporta Vanity Fair, durante un’intervista a Che tempo che fa qualche anno fa. L’ex calciatore aveva da poco pubblicato un libro autobiografico in cui raccontava non solo del calcio, ma di molti aspetti della sua vita. Tra le chicche narrate da Francesco Totti, spunta un incredibile retroscena riguardo una visita fatta al carcere di Rebibbia. L’ex calciatore era in visita ai detenuti e ne notò uno in particolare che si agitava per farsi vedere. Francesco Totti racconta che c’era una sorta di balcone dove firmavano autografi e questo ragazzo spingeva e cercava di attirare la sua attenzione per fare una foto. L’ex capitano spiega di non aver compreso la sua fretta fino a quando non ha scoperto che si trovava in carcere solo per incontrarlo: aveva ormai scontato la pena, ma aveva chiesto di poter restare ancora un po’ perché aveva scoperto che sarebbe venuto.

Un episodio davvero incredibile quello raccontato dal celebre campione!

