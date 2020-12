Tra i nuovi concorrenti del GF Vip, Carlotta Dell’Isola: il suo fidanzato è Nello Sorrentino, ma come si sono conosciuti? La rivelazione.

Sta per fare il suo ingresso al GF Vip, ma per molti Carlotta Dell’Isola non è affatto un volto sconosciuto: la ragazza originaria di Anzio ha infatti partecipato all’ottava edizione di Temptation Island in coppia col suo fidanzato Nello Sorrentino. La ragazza, nata il 24 febbraio 1993, si è laureata all’Università Roma Tre ed ha fatto studi ad indirizzo sociopedagogico. Solare e grintosa, è appassionata di sport, ama la musica, il cibo e godersi la vita. Il papà è amministratore di una società di brokeraggio nautico e produzione di barche di lusso, mentre lei lavora presso un outlet di Anzio. Durante l’avventura a Temptation Island la scorsa estate insieme al fidanzato Nello, Carlotta si è fatta apprezzare per il suo carattere aperto ed allegro. Ma come si sono conosciuti lei e Nello? Circa un mese fa la coppia, ospite al Maurizio Costanzo Show, ha raccontato il retroscena che li ha fatti incontrare per la prima volta. Ecco cosa hanno rivelato i due fidanzati.

Carlotta Dell’Isola, l’incontro col fidanzato Nello Sorrentino

Insieme da circa sei anni, Carlotta e Nello amano i viaggi e le barche di lusso. Sui rispettivi profili Instagram condividono molte foto che li ritraggono insieme: i due sono riusciti ad uscire indenni anche dal docu-reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, a dimostrazione della solidità del loro rapporto. Invitati ad una puntata del Maurizio Costanzo Show circa un mese fa, l’ex coppia di Temptation ha avuto modo di raccontare le singolari circostanze che li hanno portati a conoscersi e a far sì che scattasse il colpo di fulmine. Alla domanda di Maurizio Costanzo su come si siano conosciuti, Carlotta ha raccontato che il padre del suo fidanzato era cliente di suo padre. Un giorno sua sorella, che lavora per il genitore, scrive su Facebook a Nello tramite il profilo di Carlotta e quindi il ragazzo crede che si tratti proprio di lei. La sorella gli chiede se ha venduto la barca e poi gli lascia il numero per rivedersi qualche volta. Ovviamente però il giovane Sorrentino originario di Nettuno, a quel punto si trovò ad interagire con Carlotta. I due ragazzi non convivono e il più grande desiderio di lei è il matrimonio mentre lui è stato sempre un po’ più restio al riguardo. Proprio in quella circostanza allora, incoraggiato da Maurizio Costanzo, Nello fece la bellissima proposta per il prossimo mese di settembre alla futura concorrente del GF Vip 5.

A breve Carlotta entrerà nella Casa più spiata d’Italia, ma gli altri concorrenti non la conoscono, non hanno la più pallida idea di chi sia. Ciò è dovuto al fatto che il GF VIP era già cominciato da due giorni quando su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island. Un motivo in più per scoprire come reagiranno gli altri gieffini nel fare la sua conoscenza.

