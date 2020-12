Una nuova puntata del GF Vip è iniziata e le emozioni si fanno già sentire, confronto tra Tommaso e Francesco: faccia a faccia, cos’è successo.

L’ultima puntata del GF Vip è stata una montagna russa di emozioni. Una serata esplosiva, durante la quale i concorrenti hanno dovuto prendere una difficile decisione: restare nella casa o abbandonare dopo la notizia del prolungamento del programma fino a Febbraio. Tra le persone che hanno scelto di terminare qui la loro avventura c’è Elisabetta Gregoraci che ha trascorso gli ultimi momenti con Pierpaolo Pretelli. Ma anche Francesco Oppini, che ha lasciato la casa del GF Vip la sera stessa e che si prepara ad un confronto con Tommaso: faccia a faccia, cos’è successo. Ricordiamo che, in questi giorni, Tommaso ha parlato a lungo con Malgioglio e, da quanto si è appreso, sembrerebbe aver ammesso dei sentimenti nei confronti di Francesco.

GF Vip, Tommaso e Francesco faccia a faccia

Alfonso Signorini ha mostrato a entrambi le immagini dell’uscita di Francesco. “Ho avuto un crollo e un enorme presa di coscienza” ha spiegato Tommaso, di fronte al filmato. “Mi sono accorto che la reazione che stavo avendo era grande… come la famosa goccia che fa traboccare il vaso” ha detto. “Ho capito” ha dichiarato alla fine. “Era una decina di giorni che valutavo questa ipotesi dentro di me” ha aggiunto. “Grazie a Francesco mi sono sbloccato, ho avuto sempre timore di dimostrare il bene che provavo” ha spiegato l’influencer. È giunto poi il momento di guardare la clip in cui Tommaso ha confessato i suoi sentimenti nei confronti di Francesco a Cristiano Malgioglio. Francesco ha seguito tutto con gli occhi lucidi, proprio come il giovane. Dopo aver parlato a lungo con Tommaso dei suoi sentimenti, Alfonso Signorini lo ha invitato a raggiungere il cucurio.

Francesco e Tommaso: l’incontro

Tommaso è stato freezato appena arrivato in cucurio. Francesco è apparso nella cabina di vetro da grazie alla quale è possibile abbracciarsi con tutte le precazioni. “Non c’è niente che deve farti strano” gli ha detto. “Sei una persona che mi ha dato tantissimo, non pensare a cose strane, a come l’avrà presa chi” ha rassicurato Tommaso. “Il nostro è un sentimento vero che ci lega” ha aggiunto Francesco. “Sono un tuo amico e ci sarò a prescindere” ha affermato. “Sei una persona importante” ha poi dichiarato. Tommaso, da parte sua, era molto emozionato: “Io non penso che avrei avuto il coraggio di dirtelo qua dentro, rovinare il rapporto che mi faceva sentire al sicuro” gli ha confessato. “All’inizio non me ne rendevo neanche conto” ha spiegato. Francesco si è detto sicuro della loro amicizia: “A me non cambia nulla, sei una persona meravigliosa”.

Un momento molto emozionante, durante il quale i due hanno potuto chiarirsi. E voi, cosa ne pensate?

