Gf Vip, cosa è successo davvero tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini durante la quinta edizione del reality show di Canale 5.

Un legame davvero speciale, quello nato nella casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due concorrenti, sin dalle prime puntate del reality, hanno trascorso tantissimo tempo insieme nella casa più spiata della tv, dando vita da un rapporto di amicizia davvero unico. Un rapporto in cui non sono mancati momenti di tensione, ma, tra alti e bassi, quello tra Tommaso e Francesco è uno dei legami più belli tra quelli mai nati nella casa del GF Vip. Un legame dietro al quale, però, da parte di Tommaso, si nasconde qualcosa di più di una semplice amicizia. Ripercorriamo insieme i momenti salienti del percorso dei due gieffini nella casa del GF Vip, dalla loro conoscenza alla clamorosa confessione di Zorzi sui suoi reali sentimenti.

Gf Vip, cosa è successo davvero tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: il percorso dei due concorrenti nella Casa

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip ci sono senza dubbio Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Quest’ultimo, però, ha lasciato la casa qualche giorno fa, scegliendo di interrompere la sua esperienza nel reality, dopo aver saputo del prolungamento. Una decisione che ha ferito molto Tommaso, che ha affrontato con molta difficoltà la separazione dal suo coinquilino. Nella casa, infatti, Francesco è una delle persone con cui Tommaso ha legato maggiormente, insieme a Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Sin dall’inizio, i due hanno passato molto tempo insieme, tra risate, imitazioni e gag a non finire. E, nelle serate di festa, non sono mancati baci a stampo in amicizia, di cui si è spesso parlato nel corso delle puntate serali.

Ma non solo, tra Tommaso e Francesco ci sono stati anche tanti momenti di riflessione e condivisione, davvero intensi: indimenticabile il confronto in cui, a cuore aperto, hanno parlato del rapporto complicato che hanno con le rispettive madri. Francesco ha più volte ammesso di aver tirato fuori un lato inedito di sé nella casa proprio grazie all’aiuto di Tommaso.

I dubbi di Tommaso: amicizia o strategia?

Un rapporto che, nel tempo, è cresciuto sempre più, anche se non sono mancate piccole ‘pause’. È stato Tommaso a mettere in dubbio più volte l’amicizia di Francesco: per Zorzi, alcuni atteggiamenti di Oppini sono sembrati da “stratega” e non del tutto sinceri. In particolare, Tommaso ha pensato che la vicinanza di Oppini nei suoi confronti fosse dovuta a un “tornaconto” in termini di gioco e non ad un reale affetto. Piccole incomprensioni che, però, col tempo sono state superate, anche perché Francesco ha fatto di tutto per conquistare la fiducia del suo amico. E, negli ultimi giorni, i due concorrenti si sono uniti sempre di più. Fino a doversi purtroppo salutare lo scorso venerdì, quando durante la diretta il figlio di Alba Parietti ha deciso di lasciare il gioco definitivamente e di tornare dai suoi affetti. Non è stato facile per Tommaso continuare il suo percorso in casa senza di lui, anche in ragione di quello che è emerso qualche giorno dopo l’uscita di Francesco.

Tommaso confessa i suoi sentimenti per Francesco

Chiacchierando con Cristiano Malgioglio, Tommaso non ha potuto non ammettere di essersi innamorato di Francesco. Una rivelazione che non ha spiazzato Cristiano, che dichiara di averlo già intuito. Una rivelazione di cui Tommaso mette al corrente anche Stefania Orlando, sua grande amica nella casa. Cambierà il rapporto tra Tommaso e Francesco alla luce di quanto ha confessato l’influencer? La paura di Zorzi è proprio quella di non riuscire a frequentare Francesco fuori dalla casa, dopo quanto ha rivelato. Ma, questa sera, Francesco arriverà in diretta nella casa, proprio per un confronto con il suo ex compagno di avventura. Nelle scorse ore, però, il figlio della Parietti ha postato molte stories sul suo Instagram che fanno riferimento proprio alla confessione del suo amico. E, a quanto pare, per Francesco l’amicizia con Tommy continuerà eccome fuori dalla casa.

Cosa succederà? Non ci resta che attendere la diretta di questa sera per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv. E voi, avete seguito il percorso di Tommaso e Francesco al GF vip?