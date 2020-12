Ultimi momenti per Pierpaolo ed Elisabetta nella casa del GF Vip, la showgirl ha infatti scelto di non continuare la sua avventura dopo il prolungamento: cos’è successo in cucurio.

Manca davvero pochissimo all’uscita dalla casa del GF Vip da parte di Elisabetta Gregoraci. La showgirl, infatti, dopo l’annuncio del prolungamento a Febbraio del programma ha riflettuto a lungo e ha preso la sua decisione. L’istinto di mamma è troppo forte: “Nathan ha bisogno della mamma e io ho bisogno di lui” ha detto ad Alfonso Signorini. Così, la celebre showgirl ha scelto di terminare qui la su avventura e, questa sera, saluterà i suoi compagni. Il conduttore, Alfonso Signorini, ha proposto ad Elisabetta Gregoraci, nella scorsa puntata, di trascorrere ancora qualche giorno nella casa e, in particolare, una notte in cucurio con Pierpaolo Pretelli. Così che i due potessero chiarire ogni punto del loro rapporto. Vediamo cos’è successo.

GF Vip, ultimi momenti per Elisabetta: il cucurio con Pierpaolo

Proprio qualche girono fa si era parlato del fatto che Elisabetta Gregoraci, pur essendosi ritirata come concorrente, fosse ancora dentro la casa. C’entra Pierpaolo Pretelli. I due sono legati da un’amicizia davvero speciale, come entrambi hanno spesso ribadito. Durante gli ultimi momenti insieme, la showgirl ha ripercorso tutto quello che hanno vissuto fin dall’ingresso nella casa del GF Vip. “Quante cose abbiamo fatto” ha detto. Ha poi spiegato di sentirsi più forte e che, secondo lei, è più difficile andare che rimanere. A proposito del suo legame con Pierpaolo, le parole della showgirl sono state molto dolci. “Questo rapporto è bello così, anche se poi non è nata una storia d’amore” ha confessato. “Ci vogliamo così bene, abbiamo condiviso un sacco di momenti belli” ha aggiunto. Il giovane, da parte sua, ha dimostrato di aver compreso a pieno i motivi della scelta compiuta.

Questa sera, dovremo salutare la dolce Elisabetta Gregoraci.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui