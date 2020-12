La bellissima fidanzata di Andrea Zelletta, concorrente del GF Vip, è molto seguita sui social e comunica spesso con i fan: ecco la domanda piccante, lei si copre il viso, ma risponde.

Natalia Paragoni è la splendida fidanzata di Andrea Zelletta, concorrente di questa edizione del GF Vip. I due si sono innamorati durante la trasmissione di Uomini e Donne, condotta dalla straordinaria Maria De Filippi. Il loro è un rapporto profondo, entrambi sono innamoratissimi. Abbiamo avuto modo di ammirarli insieme, sebbene a distanza, durante la sorpresa che la ragazza ha fatto al fidanzato nella casa del GF Vip. La bellissima Natalia Paragoni è molto seguita sui social, il suo profilo Instagram conta oltre ottocentomila follower con cui interagisce e ai quali si racconta. In queste ore, una domanda piccante è stata rivolta dai fan alla fidanzata di Andrea e lei, coprendosi il viso, ha risposto. Scopriamo tutti i dettagli.

GF Vip, domanda piccante per la fidanzata di Andrea Zelletta

La bellissima Natalia Paragoni è una modella ed è originaria di Sondrio. Determinata, schietta, sincera, la sua eleganza innata e il suo fascino hanno fatto breccia nel cuore di Andrea Zelletta. I due convivono e, qualche tempo fa, Natalia è stata protagonista di uno scherzo divenuto celebre da parte delle Iene e del fidanzato. Il suo talento spazia tra il mondo della moda e quello del make-up: spesso, infatti, realizza dei tutorial per i suoi follower. Proprio i suoi follower sono stati gli artefici di una domanda piccante a lei indirizzata. “Quanto ti manda fare l’amore da 1 a 10?” le ha domandato qualcuno. Natalia Paragoni, infatti, spesso posta dei video in cui risponde ai quesiti dei fan. Dimostrando una grande simpatia, la giovane ha risposto con uno scatto in cui si copre il viso e una gif in cui un cartoon solleva un cartello con il numero “10”.

Natalia Paragoni è davvero una ragazza dolcissima e dotata di un carattere solare e divertente, non trovate anche voi?