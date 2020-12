GF Vip, chi è Ginevra Lamborghini: età, carriera e il difficile rapporto con la sorella Elettra; conosciamo meglio la nuova concorrente del reality show di Canale 5.

Un’edizione ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Un’edizione che ci terrà compagnia fino a febbraio 2021. In ragione della particolare situazione che stiamo vivendo e del grande successo ottenuto, gli autori hanno deciso di prolungare la messa in onda, che sarebbe dovuta terminare a inizio dicembre. Una decisione che ha sconvolto i vip, che hanno dovuto scegliere se proseguire il gioco o abbandonare. E due di loro hanno deciso di interrompere la loro avventura al GF, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Ma, se qualcuno va via, qualcuno senza dubbio entrerà! E tra i nuovi concorrenti spoilerati dal settimanale Chi c’è anche lei, Ginevra Lamborghini. Il cognome vi suggerirà qualcosa: si tratta della sorella della famosa cantante Elettra. Tra le due, però, non scorre proprio buon sangue! Conosciamo meglio la new entry del GF Vip.

GF Vip, chi è Ginevra Lamborghini: la sorella di Elettra entrerà nella Casa

Ginevra Lamborghini è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma l’indiscrezione è stata confermata anche da Alfonso Signorini. Nata a Bologna nel 1994, Ginevra è la terza dei cinque figli di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, il fondatore della nota azienda. Laureata in Marketing della Moda a Bologna, lavora da vari anni nell’azienda di famiglia, col ruolo di direttore creativo delle collezioni donna del marchio. Di recente è stata lanciata la linea di borse “Ginevra Collection”, che prende il suo nome e di cui è la testimonial. Ma la Lamborghini ha anche un’altra grande passione, quella per la musica. Il 16 settembre 2020 è uscito Scorzese, il suo primo singolo, pubblicato da Universal. Una passione, quella per la musica, che condivide con la sorella maggiore Elettra, con cui, però, non va particolarmente d’accordo. Il rapporto tra le due, infatti, è ai ferri corti: basti pensare che Ginevra non è stata invitata al matrimonio tra Elettra ed Afrojack, celebrato lo scorso 26 Settembre. Cosa ci sia realmente dietro la ruggine tra le due sorelle non è chiaro. Per stessa ammissione di Ginevra, lei e Elettra, nonostante siano sorelle, vengono da due mondi separati. Ma, con ogni probabilità, Alfonso Signorini proverà a scoprirne di più durante il percorso della 26 enne nella casa più spiata della tv.

Uno sguardo a Instagram

Ginevra è molto seguita anche sui social: il suo profilo Instagram è seguito da ben 59,2 mila followers. Un numero destinato a salire, data la popolarità che regala un programma seguito come il Grande Fratello Vip. Ecco uno scatto pubblicato da Ginevra sul suo Instagram:

Insomma, non ci resta che attendere per scoprire quando la bella Lambroghini potrà fare il suo ingresso in casa. Con ogni probabilità, la concorrente entrerà nella puntata del 7 dicembre o in quella del 14. Oltre a Ginevra, entreranno in casa Samantha De Grenet, Filippo Nardi, l’ex di Temptation Island Carlotta Dell’Isola e molti molti altri. Non ci resta che attendere le prossime novità direttamente dalla casa più spiata della tv. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!