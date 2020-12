GF Vip, la confessione shock di Selvaggia Roma: “Ho tentato il suicidio”

Un momento drammatico e profondamente emozionante al GF Vip per Selvaggia Roma, la confessione shock: “Ho tentato il suicidio”.

Un momento davvero drammatico e pieno di emozioni quello dedicato a Selvaggia Roma nella casa del GF Vip. La giovane, entrata da qualche settimana nella casa, aveva accennato parlando con alcuni degli inquilini al difficile rapporto con il padre. Questa sera, Alfonso Signorini ha voluto dedicare uno spazio alla sua storia. Selvaggia Roma ha spiegato di non aver mai davvero vissuto il padre, di averlo visto pochissimo e di aver sofferto moltissimo. “Ero sempre io che lo cercavo” ha detto. “Mia madre mi ha cresciuto da sola, c’è stato il momento in cui non riusciva nemmeno a comprarmi il latte quando ero piccola” ha confessato. Poi, Selvaggia Roma fa una confessione shock: “Mi prese l’ennesimo sconforto che mio padre non c’era e avevo cominciato a farmi dei tagli”.

GF Vip, Selvaggia Roma: “Ho tentato il suicidio”

“Non volevo sentire più sentire dolore, non volevo più sentire niente” ha confessato la dolce Selvaggia Roma. Parlando con Maria Teresa Ruta, la giovane ha ammesso: “Quando mi ha abbandonato mio padre ho provato anche il suicidio“. Una confessione shoccante e drammatica che Selvaggia ha riascoltato tra i singhiozzi. “Mi vergono” ha detto in un confessionale. “Aver solo pensato di fare una cosa del genere, rovinare la mia vita, che dico a mia madre?”. Al conduttore, Alfonso Signorini, Selvaggia Roma ha ammesso di avere una storia travagliata. “Vedevo più le sue spalle” ha dichiarato, riguardo al padre. “Sentivo molte sue parole che ad una figlia non si dovrebbero dire” ha aggiunto. Alfonso Signorini gli ha domandato quale fosse la frase che l’aveva ferita di più. Selvaggia Roma ha risposto che una volta, in occasione della comunione, il padre le ha detto: “Tu non sei più mia figlia“.

Un momento davvero forte e toccante quello vissuto con la storia di Selvaggia Roma.

