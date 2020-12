GF Vip, stasera l’incontro dopo la confessione: ad annunciarlo è proprio lei

Previsto per stasera al GF Vip un incontro attesissimo: due grandi protagonisti di quest’edizione avranno un confronto, cosa accadrà?

Al GF Vip sono giorni molto particolari per Tommaso Zorzi: l’uscita improvvisa venerdì scorso del suo carissimo amico Francesco Oppini che ha deciso di abbandonare il gioco alla notizia del prolungamento del programma, ha destabilizzato non poco l’influencer milanese. Zorzi nei giorni scorsi aveva già vissuto parecchi momenti di crisi al pensiero che l’amico potesse lasciarlo, ma il momento più nero è arrivato durante la diretta dello scorso weekend: a differenza di Elisabetta Gregoraci che dovrebbe andar via stasera, Oppini ha scelto di uscire dalla Porta rossa subito dopo aver comunicato la sua decisione ad Alfonso Signorini. La reazione di Tommaso non è stata ovviamente delle migliori, il suo stato d’animo lo ha spinto a fare una confessione bomba.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, tra poche ore l’incontro tra i due

Preso dello sconforto più totale per la mancanza dell’amico e spinto da Cristiano Malgioglio a confessare, Tommaso si è sfogato col cantautore ed ha finalmente rivelato la sua verità: per Francesco, Zorzi non prova solo amicizia ma anche dei sentimenti pur essendo consapevole dell’impossibilità di una storia d’amore tra loro. Una dichiarazione forte, che ha scioccato tutti sui social e di cui di sicuro si parlerà molto nella puntata di stasera. A mente fredda poi Zorzi ha realizzato la grandezza di ciò che aveva detto riguardo all’ex coinquilino e in queste ore non può fare a meno di chiedersi come avrà reagito Oppini a questa notizia e cosa accadrà ora nel loro rapporto d’amicizia. Tutto il pubblico si domanda se tra i due ragazzi ci sarà mai un confronto in diretta tv su questo argomento e la risposta inaspettata arriva proprio da lei, Alba Parietti. In queste ore la showgirl ha infatti scritto su Instagram che suo figlio Francesco stasera sarà a Roma per incontrare Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi.

Una notizia davvero incredibile che nessuno si aspettava, almeno non così presto. Scopriremo solo stasera cosa accadrà tra i due amici, non perdetevi la puntata del GF Vip.

