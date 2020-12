Giulia De Lellis, spunta uno scatto del passato: com’è cambiata negli anni

Giulia De Lellis, spunta lo scatto del passato: com’è cambiata negli anni l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? La trasformazione.

In queste ultime ore, non si sta facendo altro che parlare di lei: Giulia De Lellis. E il motivo lo conoscete benissimo. Dopo aver scritto un libro incentrato sulla storia d’amore con Andrea Damante e sulla sua fine in seguito a diversi tradimenti scoperti, l’influencer romana approda anche nel mondo del cinema. Ebbene si. Come comunicato dalla diretta interessata proprio recentemente sul suo canale social ufficiale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà la protagonista di un film completamente concentrato, a quanto pare, sulla sua vita. Ecco, la domanda sorge spontanea adesso: com’era nel passato, la bellissima Giulia De Lellis? Attualmente, lo sappiamo benissimo, è splendida, in gran forma ed una vera e propria star di Instagram. Ma vi siete mai chiesti come fosse la romana prima del suo successo? Ebbene, sul suo canale Instagram è spuntata una foto del passato. Siete curiosi di vederla anche voi? Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, lo scatto del passato: l’incredibile trasformazione di questi anni

Il successo di Giulia De Lellis, lo sappiamo benissimo, è iniziato tanti anni fa. Correva esattamente l’anno 2016 quando, per la prima volta in assoluto, approdava nel mondo della televisione. Conquistando, quindi, non soltanto il cuore di Andrea Damante, ma anche di tutti gli italiani. Tanto da diventare, in un vero e proprio batter baleno, la regina di Instagram e un’affermata ed apprezzatissima influencer. Ecco, ma siete curiosi di vedere com’era la romana prima del suo successo? Tranquilli, ci pensiamo noi! Sul suo canale social ufficiale, infatti, è spuntato una foto del passato. Siete curiosi di vederla anche voi? Diamoci uno sguardo insieme.

Ecco. Questa è proprio una delle prime foto che, sul suo canale socia ufficiale, Giulia De Lellis ha condiviso. E che, da come si può chiaramente vedere, mostra com’era prima del suo successo. Che dire? Beh, non è assolutamente cambiata di una virgola. Certo, il colore dei suoi capelli, si. Ma per il resto, Giulia è rimasta praticamente identica. Bella era e bella è rimasta. Complimenti!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui