Il dramma vissuto da Laura Forgia quando era una ‘professoressa’ de L’Eredità: il racconto shock in un’intervista a Storie Italiane.

Tutti la ricordano come una delle Professoresse più belle de L’Eredità: la splendida Laura Forgia, di origini siciliane e svedesi, ha partecipato al celebre quiz condotto all’epoca da Carlo Conti dal 2011 al 2016. Nata e cresciuta in provincia di Varese, Laura si è laureata in Ingegneria genetica e biotecnologie mediche all’Università degli Studi dell’Insubria. Presentatrice, modella e attrice, è stata anche una delle tentatrici della seconda edizione di Temptation Island su Canale 5 e, tra il 2017 e il 2018, ha affiancato Giancarlo Magalli nella conduzione de I fatti vostri su Rai 2. Una carriera insomma che promette sempre di più quella di Laura Forgia. C’è però un dramma nel suo passato che Laura ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa a Storie Italiane. Vediamo di cosa si tratta.

Laura Forgia, la confessione sull’episodio che l’ha segnata

Ospite qualche tempo fa a Storie Italiane, Laura ha raccontato di aver vissuto un periodo drammatico proprio all’epoca della sua partecipazione a L’Eredità: la ragazza è stata infatti vittima per circa un anno di stalking da parte di un uomo proveniente da Bergamo. Ai microfoni del talk mattutino di Rai 1, l’ex Professoressa ha raccontato di aver sporto immediatamente denuncia ai Carabinieri, ma inizialmente per assenza di prove non ci fu alcuna azione da parte delle forze dell’ordine. Con le prove necessarie poi fu possibile denunciare. Un periodo davvero spaventoso quello che ha dovuto affrontare la Forgia, che fortunatamente oggi è fuori da quell’incubo. “Io volevo dare un senso a quella cosa che mi era successa. Tante ragazze, tante donne, si confrontano con me chiedendomi cosa mangio, cosa cucino, ma molte mi raccontavano di essere state vittime di violenze e stalking e io mi sono resa conto che intorno a loro c’era veramente tanta solitudine”, ha raccontato Laura.

“Voglio essere un esempio per chi è nella mia stessa situazione”, ha concluso ricordando a tutti quanto è importante in questi casi denunciare.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui