‘Live’, Gabriel Garko nel corso della puntata ha confessato: “Ho avuto il Covid”, l’ha svelato solo adesso.

Ieri sera, domenica 6 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del talk show Live Non E’ La D’Urso, il seguitissimo programma condotto dalla bravissima Barbara D’Urso. Una puntata ricca di colpi di scena, con tantissimi ospiti presenti. La prima parte è iniziata con approfondimenti e domande sulla questione covid. Infatti, presente in collegamento il ministro Boccia. Un imprevisto però ha colpito la trasmissione, c’è stata una mancanza di elettricità, anche se, per fortuna, tutto poco dopo si è risolto. La seconda parte è stata dedicata al gossip. Tra gli ospiti presenti Manuela Arcuri e Gabriel Garko. Infatti, come sappiamo, Garko, durante una diretta del Grande fratello Vip, in un emozionante confronto con Rosalinda, ha fatto coming out. La Arcuri, a Verissimo, ha rivelato però di aver realmente avuto una relazione con l’uomo, e di non aver mai saputo nulla. Proprio per questo, ieri erano presenti per spiegare la situazione, che ha dato ragione alla donna. Non solo, Gabriel ha anche confessato di aver avuto il covid, ma di non aver voluto diffondere la notizia.

Gabriel Garko l’ha svelato adesso: “Ho avuto il covid”

Una puntata ricca di colpi di scena, l’amatissimo programma Live Non è La D’Urso continua a riscuotere grande successo. Infatti, gli ascolti sono decisamente alti, tanto che è stato deciso il prolungamento fino alla precedente settimana di Natale. La diretta andata in onda ha visto presente numerosi ospiti; nella seconda parte, presenti nel salotto della D’Urso, Manuela Arcuri e Gabriel Garko. Dopo aver rivelato di aver avuto realmente una relazione, l’amatissimo attore ha confessato di aver avuto il Covid, ma di non aver mai rivelato l’accaduto. Infatti, Garko ha dichiarato di aver preferito tenere la notizia per sè, dato che troppe persone stanno soffrendo a causa del coronavirus. “Sì, l’ho avuto. Ho passato dieci giorni in quarantena. Non sono stato malissimo. L’ho curato. In quel momento non mi andava di dirlo. Ora l’hai detto tu e lo confermo“, ha rivelato Garko.

L’attore ha così confessato a Live Non E’ La D’Urso di aver avuto il coronavirus, ma di aver evitato di rivelarlo, data la situazione che il nostro Paese sta vivendo, e per tutte le persone che hanno sofferto e stanno soffrendo.

