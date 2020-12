Non è la Rai, splendida notizia: “Il miracolo più bello”, i fan pazzi di gioia

Bellissima notizia per i fan dell’ex protagonista di Non è la Rai: è diventata mamma per la terza volta, l’annuncio su Instagram.

E’ stata uno dei volti più famosi di Non è la Rai: il suo talento nel canto si fece strada all’epoca tra centinaia di ragazze che sognavano il successo per il quale il programma ideato e diretto da Gianni Boncompagni ha poi rappresentato effettivamente un ottimo trampolino di lancio. Stiamo parlando di Pamela Petrarolo, oggi 44enne, ancora seguitissima dai fan ormai affezionati da quasi trent’anni. L’ex star di Non è la Rai non è mai sparita del tutto dalla tv: proprio lo scorso maggio a Pomeriggio Cinque aveva raccontato di aspettare un bambino. Per Pamela si sarebbe trattato del terzo figlio essendo lei già madre di Angelica e Alice, avute dall’ex compagno Gianluca. Oggi, felicemente in coppia con un altro uomo, Giovanni, la Petrarolo ha annunciato su Instagram di aver dato alla luce una bellissima bambina che la coppia ha chiamato Futura.

Pamela Petrarolo di Non è la Rai, la notizia che fa gioire i fan

E’ di poche ore fa la notizia della nascita di Futura, data tramite social dall’ex ragazza di Non è la Rai: con una foto scattata in ospedale, Pamela mostra la sua felicità tenendo in braccio sua figlia. “Il miracolo più bello”, l’ha definita e in un periodo triste e difficile per tutti come questo, la neomamma non avrebbe potuto scegliere un altro nome più carico di ottimismo e speranza. Come scrive lei stessa nella didascalia all’immagine, papà Giovanni ha pianto di gioia come un bambino a veder nascere la piccola. La lieta notizia ha scatenato una pioggia di like e commenti da parte di amici e fan.

Anche da parte dell’ex collega Miriana Trevisan sono arrivati gli auguri. E noi naturalmente ci aggiungiamo all’elenco, congratulazioni Pamela!

Segui anche la nostra pagina Instagram—–>>>clicca qui