Tommaso Zorzi, spunta uno scatto inedito: così non lo avete mai visto

Tommaso Zorzi, spunta uno scatto inedito del concorrente del GF Vip 5: così non lo avete mai visto.

Tra i protagonisti assoluti del GF Vip 5 c’è senza dubbio lui, Tommaso Zorzi. 25 anni e con la battuta sempre pronta, l’influencer ha conquistato tutti con la sua simpatia: i telespettatori del reality di Alfonso Singnorini sono pazzi di lui. Ma, prima di farsi conoscere in tv, Tommaso era già un volto noto sul web. In particolare, il suo profilo Instagram è seguitissimo e, grazie alla sua partecipazione al GF Vip, ha raggiunto quota un milione di followers! Ma è proprio spulciando il suo profilo Instagram che abbiamo trovato degli scatti davvero particolari del bel Zorzi. Nella casa, il concorrente ha cambiato look, dicendo addio ai suoi ricci e scegliendo un taglio molto corto. Ma non è la prima volta che Tommaso rivoluziona la sua chioma: sapete di che colore ha tinto i capelli qualche anno fa? Non indovinereste mai.

Tommaso Zorzi, scatto inedito: così non lo avevate mai visto, che look!

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati del GF Vip 5. Una grande scoperta, come spesso dichiara il conduttore Alfonso Signorini. E, per il concorrente, dopo l’esperienza nel reality potrebbero aprirsi molte porte nel mondo dello spettacolo. Staremo a vedere! Nel frattempo, l’influencer può contare su un vero e proprio esercito di fan, che lo supportano e lo sostengono giorno dopo giorno. Soprattutto su Instagram, dove è seguito da più di un milione di followers. Ed è proprio su Instagram che abbiamo trovato alcuni scatti che non potete perdervi. Qualche settimana fa, Tommaso è stato protagonista di un cambio look in casa, tagliando i capelli molto corti. Non è la prima volta che Zorzi sceglie questo taglio e, in generale, non è la prima volta che all’influencer piace rivoluzionare il suo look. Più volte, infatti, Tommaso ha cambiato taglio e colore! Dai ricci ben definiti, al taglio rasato colo biondo platino, ma non è tutto! Nel 2018, Tommy ha sfoggiato un look che non poteva affatto passare inosservato. “Il vostro principe azzurro”, si legge nella didascalia allegata alla foto che vi stiamo per mostrare. Date un’occhiata:

Così non lo avevate mai visto! Tra i suoi tanti “cambi look”, Tommaso ha scelto anche il colore azzurro, accompagnato ad un taglio rasato, proprio come lo porta adesso nella casa del GF Vip. Che dire, mai banale Tommaso Zorzi! Non ci resta che seguire le prossime puntate del reality show per scoprire se il giovane influencer riuscirà ad arrivare fino in fondo e a conquistare la finale. E voi, per chi fate il tifo tra i vipponi di questa edizione?