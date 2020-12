Tommaso Zorzi, splendida notizia: succederà questa sera al GF VIP

Arriva una splendida notizia per Tommaso Zorzi, succederà questa sera al GF VIP: ecco di che cosa si tratta

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più carismatici della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer è riuscito a conquistare il pubblico ed è uno dei candidati per la vittoria finale. Nella casa più spiata d’Italia, Tommaso ha stretto una bellissima amicizia con Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. Nelle ultime ore però, dopo l’abbandono da parte di Oppini, l’influencer ha dichiarato di essersi innamorato di lui. Questa sera, durante la puntata del GF VIP, ci sarà una bellissima sorpresa per Tommaso. Di seguito vi raccontiamo di cosa si tratta.

Tommaso Zorzi, bellissima notizia: succederà stasera al GF VIP

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tanti gli argomenti trattati durante la diretta. Dall’addio di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini alle rispettive reazioni di Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, durante la puntata in onda stasera, riceverà una bellissima sorpresa. Come annunciato sul suo account social, attualmente gestito dal suo staff, questa sera pare che Tommaso, “dopo aver incontrato i parenti di tutti”, possa incontrare finalmente la sua mamma. Una notizia bellissima per Tommaso Zorzi. La mamma, Armanda Frassinetti, cercherà di risollevare l’umore dell’influencer, un po’ giù dopo l’abbandono di Francesco Oppini. Sarà un momento molto apprezzato dai telespettatori di Canale 5. Tommaso, infatti, ha molti fan ed è uno dei candidati alla vittoria finale.

Nel corso della puntata del GF VIP, inoltre, ci saranno altre sorprese. Una, in particolare, è già stata annunciata sulla pagina social del programma: Andrea Zelletta incontrerà la mamma. Anche questo sarà un momento molto emozionante, da non perdere assolutamente.