Oggi, Lunedì 7 Dicembre, Uomini e Donne non andrà in onda: brutta notizia, ma saprete cosa verrà mandato in onda al suo posto?

Carissimi telespettatori e carissime telespettatrici di Uomini e Donne, purtroppo, è in arrivo una bruttissima notizia per voi. Sia oggi, Lunedì 7 Dicembre, che domani, Martedì 8 Dicembre, il famoso e seguitissimo programma di Canale 5 non andrà in onda. Da domani, infatti, entrerà ufficialmente il periodo natalizio. È proprio per questo motivo che, oltre al giorno che sul calendario è segnato di rosso e, quindi, rappresenta la festività, anche nel giorno antecedente ad esso, il dating show non andrà in onda. D’altra parte, lo avevamo anche raccontato in un nostro recentissimo articolo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea adesso: cosa verrà trasmesso al suo posto? Sappiamo benissimo che, durante la pausa estiva, Canale 5 ha dato ampio spazio a Daydreamer, la nuova serie turca con Can Yaman. Oggi e domani, quindi, sarà la stessa cosa? Purtroppo, no! L’appuntamento con Can Divit e Sanem continua ad essere il Sabato pomeriggio. Ebbene, allora cosa guarderemo oggi? Siete curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Lunedì 7 Dicembre non andrà in onda: cosa vedremo in tv al suo posto

Un vero e proprio clamoroso stop, c’è da ammetterlo. Anche perché, date le ultime anticipazioni che sono trapelate sul web e che, tra l’altro, vi abbiamo raccontato anche in diversi nostri articoli, sembrerebbe proprio che le prossime puntate di Uomini e Donne siano davvero imperdibili. Quindi, è più che normale che tutto il suo pubblico sia ‘deluso’ da questa pausa forzata. La domanda, però, adesso sorge spontanea: se sia oggi, Lunedì 7 Dicembre, che domani, Martedì 8 Dicembre, il dating show di Maria De Filippi non verrà mandato in onda, cosa verrà trasmesso al suo posto? Delle nuove puntate di ‘Daydreamer’? Purtroppo, no! Come ogni anno, infatti, a prendere il posto di Uomini e Donne, non sarà una serie televisiva o qualcosa di molto simile, piuttosto dei film completamente concentrati sul tema natalizio. Ed, ovviamente, sull’amore. Insomma, una combo davvero perfetta, c’è da ammetterlo. E che, senza alcun dubbio, garantisce una fetta di pubblico davvero impressionante. D’altra parte, si sa benissimo, il romanticismo corredato al Natale è uno delle ‘tematiche’ che colpisce di più in assoluto. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più? Stando a quanto si apprende da diversi siti sul web, sembrerebbe che, dopo il classico appuntamento giornaliero con ‘Una vita’, verrà trasmesso su Canale il film ‘Christmas at the Palace’.

Quindi, oggi, Lunedì 7 Dicembre, andrà in onda il film ‘Christman at the palace’. Ed, al suo termine, proseguirà il classico pomeriggio di Canale 5. Ci sarà, infatti, la striscia quotidiana con il ‘Grande Fratello Vip’, una nuova puntata di ‘Il Segreto’ ed, infine, un appuntamento imperdibile con ‘Pomeriggio Cinque’.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui