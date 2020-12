Alessandra Amoroso ricorda la sua nonna scomparsa tre anni fa: il messaggio della cantante per nonna Maria è straziante.

Alessandra Amoroso sui social ha ricordato la sua nonna scomparsa tre anni fa. Abbiamo conosciuto la cantante in qualità di allieva di Amici di Maria de Filippi: la giovane ha vinto l’ottava edizione del talent famosissimo in Italia. E’ proprio grazie a quest’ultimo che ha costruito la sua salita verso il successo: ad oggi, durante la sua carriera, ha ricevuto sette Wind Music Awards, due MTV Awards, Best Europe South Act e tanti altri riconoscimenti. Bella, simpatica e con il sorriso sempre contagioso: Alessandra Amoroso è molto amata dal pubblico del panorama musicale italiana! Nelle ultime ore la giovane classe ’86 ha ricordato la sua nonna, Maria, venuta a mancare tre anni fa. Il suo ricordo è indelebile, Alessandra era davvero legata alla sua nonna. Ecco le sue parole.

Alessandra Amoroso, il messaggio straziante: “Il tuo ricordo nella mente e sulla pelle”

Il messaggio di Alessandra Amoroso per nonna Maria scomparsa tre anni fa è davvero straziante. Il 7 dicembre del 2017 la signora passava a miglior vita. “3 anni senza te…in me il tuo ricordo, nella mente e sulla pelle” ha scritto la cantante come testo di una foto di nonna Maria vicino ai fornelli. La salentina ha scelto un estratto audio per la sua IG story, ‘In me il tuo ricordo’.

Non è il primo ricordo per la nonna che Alessandra rende pubblico. Il 7 dicembre del 2018 la cantante ha scritto meravigliose parole: “Nonnina mia, oggi è passato un anno da quando sei andata via ma sai che ti dico cara la mia nonna Maria? Io non ho più paura di stare senza di te perchè ti ho dentro e in qualsiasi scelta possa prendere o qualsiasi cosa io possa fare. Ti ho amata, ti amo e ti amerò per sempre. Trova un modo dice la canzone ed io ho trovato un modo per tenerti sempre nel mio cuore”.