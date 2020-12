Alessia Marcuzzi, spunta una foto degli anni ’80: ecco com’era a 13 anni, lo scatto imperdibile!

E’ certamente una delle conduttrici più amate e seguite di sempre, Alessia Marcuzzi non smette mai di sorprendere. Al timone del seguitissimo programma Le Iene, insieme a Nicola Savino, riesce sempre a conquistare tutti con la sua simpatia. Un sorriso sempre presente accompagnato da un incredibile talento. Infatti, negli anni, la Marcuzzi ha raggiunto un portentoso successo. L’abbiamo vista alla conduzione di numerosi programmi. Negli ultimi mesi, la donna è stata la presentatrice della seguitissima trasmissione Temptation Island. Durante i 21 giorni, Alessia ha mostrato il suo affetto e la sua forte sensibilità, sostenendo le coppie presenti, in particolare, durante la visione dei momenti ai falò. Una donna ammirevole e talentuosa, e ovviamente bellissima. Bionda, e con un sorriso smagliante, incanta i telespettatori che la seguono. Oggi rappresenta una delle donne più belle della televisione, ma com’era da giovane? Sul suo profilo instagram è sorta alla luce una foto degli anni ’80: ecco com’era a 13 anni.

Alessia Marcuzzi, spunta un’incredibile foto degli anni ’80

Abbiamo largamente sostenuto e ammirato la bellezza di Alessia Marcuzzi, una conduttrice che col suo fare sveglio e gioioso ha conquistato decisamente tutti. A Temptation Island ha sempre dimostrato di avere una parola di appoggio per tutti, manifestando la sua profonda sensibilità. Radiosa, bionda e allegra, è una delle donne più belle e amate della televisione italiana. Ma ecco, com’era da giovane? Sul suo profilo instagram è parsa una foto degli anni 80, in cui la Marcuzzi si mostra in tutta la sua giovane bellezza. Com’è possibile vedere dalla foto in basso, i tratti sono decisamente gli stessi, sembra proprio che Alessia non abbia perso i suoi lineamenti fanciulleschi. Nello scatto appare bellissima, proprio come oggi, ad appena 13 anni.

La conduttrice con questa immagine ha sorpreso tutti i suoi fan e follower, che subito hanno mostrato il profondo apprezzamento, commentando la sua incantevole bellezza. Oggi la presentatrice ha raggiunto i suoi 48 anni, ma sembra proprio che il tempo non sia mai passato per la donna, sempre più bella e con un fisico da togliere il fiato. Alessia Marcuzzi è un vero e proprio spettacolo della natura!

