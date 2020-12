Amadeus e Giovanna, rivelazione inaspettata: ‘Ti metterei le valigie fuori la porta’, cos’è successo tra la coppia?

Un siparietto imperdibile, quello apparso qualche ora fa sui social e che vede protagonisti Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. Attraverso Instagram, la coppia risponde ad una domanda “scomoda” rivolta da Paola Perego: una domanda che riguarda il tradimento! Al solo pensiero, il conduttore appare piuttosto turbato. In caso di tradimento, Amadeus e Giovanna vorrebbero saperlo o preferirebbero restare all’oscuro di tutto? Ecco cosa hanno rivelato attraverso un video super interessante.

Amadeus e Giovanna, rivelazione inaspettata: ‘Ti metterei le valigie fuori la porta’, la coppia parla di tradimento

“Mi hai già rovinato la domanda Paola con questa domanda! Poi tu mi conosci, se c’è una persona alla quale non rivolgere questa domanda e non affrontare questo argomento sono io!”. È con queste parole che Amadeus dà il via ad un video decisamente imperdibile. Qual è l’argomento che tanto turba l’amatissimo conduttore’? Il tradimento! E Paola Perego ha chiesto proprio alla coppia se, in caso di tradimento dei rispettivi partner, vorrebbero saperlo. “Tanto lo scoprirei da solo, in ogni caso non cambia nulla, lo scoprirei”, è la risposta di Amadeus. “Lo so, e ci credo!”, conferma Giovanna, che invece ammette che se il marito la tradisse, vorrebbe saperlo: “Perché con tanto amore e tanto dispiacere ti preparerei le valigie e ti metterei fuori alla porta!”. La clip continua con un’altra importante rivelazione: Amadeus ammette che non perdonerebbe mai un tradimento, soprattutto se si tratta della persona che ami, e Giovanna è d’accordo con lui. Date un’occhiata al post condiviso dalla Perego:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

“È stato un piacere. Quando vuoi parlare di “mare o montagna” per il 2021 io sono più felice e non vedo l’ora!”, scherza Amadeus, ironizzando sulla domanda pungente che la Perego ha rivolto alla coppia. Insomma, una sana gelosia quella che mostrano Amadeus e la sua Giovanna, che anche sui social si mostrano più affiatati che mai. E voi, cosa aspettate a seguirli? Su Instagram hanno un profilo in comune, in cui spesso mostrano scatti della loro quotidianità. Non perdeteveli!

Ancora Amadeus a Sanremo 2021

E Amadeus ci terrà compagnia anche per la prossima edizione del Festival di Sanremo, la sua seconda consecutiva al timone della famosa kermesse musicale. Un’edizione che, a causa della pandemia, non si terrà a febbraio, ma a marzo, nello specifico dal 2 al 6. Noi non vediamo l’ora di scoprire i cantanti in gara! E voi?