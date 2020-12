Belen Rodriguez ha parlato a cuore aperto ai suoi fan: ha svelato le sue sensazioni e cosa è stata la quarantena per lei.

Belen Rodriguez è una delle modelle e showgirl più amate in Italia: l’argentina con le sue forme ed il suo viso infiamma, ogni giorno, il suo pubblico. Belen è molto attiva sui suoi canali social e negli ultimi giorni sta mostrando il suo sorriso e la sua felicità al fianco del suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese. Dopo la rottura con Stefano De Martino, la Rodriguez ha iniziato una nuova relazione con l’hair stylist. Sembra davvero innamorata e felice la famosa showgirl che su Instagram pubblica spesso scatti insieme alla sua dolce metà. Dopo un periodo particolare, la modella torna a sorridere ed infatti nelle sue ultime IG story ha fatto una confessione a sorpresa. Sentite cosa dice!

Belen Rodriguez, la confessione a sorpresa: “E’ successo durante la quarantena”

Belen Rodriguez, in occasione di una richiesta particolare da parte di Prime Video, ha scelto di parlare ai suoi fan a cuore aperto. Doveva pubblicizzare una nuova serie televisiva in uscita, The Wilds, ed ha parlato delle sue sensazioni, della sua quarantena.

“Ho riscoperto la mia forza. Sono stata costretta a passare un sacco di tempo sola con me stessa. Non è stato un anno facile per nessuno, per me è stato ‘wild’ durante la quarantena, per riscoprirmi, mi sono accorta che sono più forte di quello che pensavo. Questa quarantena mi ha fatto scoprire che non sono così fragile” sono le parole di Belen avanti la telecamera. L’argentina ha poi raccontato di aver riscoperto il valore di un abbraccio: ha svelato a tutti che quando vede la sua mamma la abbraccia forte. Ecco le sue parole: “Ho riscoperto il valore dell’abbraccio. Ho scoperto di essere più forte e quindi ho rivalutato le mie priorità, ho rimescolato le carte e anche se la ricerca della felicità è faticosa, ci sono riuscita. Mi sono riscoperta, mi sento più felice che mai“.