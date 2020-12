Coronavirus, Crisanti avverte: “Terza ondata certezza in questa situazione”

Coronavirus, a L’aria che tira interviene Crisanti che che avverte: “Terza ondata certezza in questa situazione”, vediamo i dettagli.

Sono giorni particolarmente frenetici per il Governo, dopo l’emanazione del nuovo Dpcm, intento ad organizzare al meglio le misure restrittive stabilite. Misure che, in particolare, riguardano il periodo natalizio e che hanno stabilito coprifuoco, divieto di spostamento e consigliano caldamente di evitare riunioni in casa con persone non conviventi. Chi viola le norme va incontro a sanzioni di vario genere. In merito alla situazione in Italia si è espresso Crisanti, come riportano il Corriere della Sera e Adnkronos: “Prima che il vaccino abbia effetto passeranno mesi, ci attende un inverno preoccupante.” avrebbe spiegato. “La terza ondata è una certezza in questa situazione” avrebbe dichiarato Crisanti in merito al Coronavirus. Vediamo i dettagli.

Coronvarius, la terza ondata secondo Crisanti

La notizia è riportata dal Corriere della sera e da Adnkronos che citano l’intervento del medico e ricercatore a L’aria che tira. “La terza ondata è una certezza in questa situazione, non c’è bisogno di previsioni” sarebbero state le parole di Crisanti. “Con la riapertura delle scuole e delle attività produttive, abbiamo offerto una grande occasione al virus e i contagi sono esplosi” avrebbe aggiunto. Andrea Crisanti ha poi spiegato che il periodo natalizio, con le misure restrittive imposte, va “sfruttato per ridurre i contagi”. Ricordiamo che, alcune settimane fa, l’epidemiologo Lopalco aveva ipotizzato che l’epidemia potesse non andare mai via e tornare con la frequenza di un’ondata l’anno. Intanto, i cittadini appaiono confusi in merito alle misure restrittive introdotte soprattutto per il periodo natalizio. Ricongiungimenti familiari, spostamenti tra Comuni e Regioni: il quadro delineato non sembra soddisfare gli italiani. Occorrerà attendere i prossimi giorni per comprendere al meglio l’evoluzione della situazione.

Un’ipotesi importante quella di Andrea Crisanti. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per comprendere l’andamento effettivo della situazione.

